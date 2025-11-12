Beşiktaş’ta Rafa Silva sorunu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun Serdal Adalı'ya futbol bırakmak istediğini söylediği iddia edildi. Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre Rafa Silva ile ilgili büyük bir sorun var…

Süzgün, "Beşiktaş’ta Rafa Silva ile ilgili şu anda ciddi bir sıkıntı var. Bu, sıradan bir durum değil. Serdal Adalı bu hafta Rafa Silva ile son bir görüşme yapacak. Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde Serdal Adalı ile yaptığı konuşmada futbolu bırakmak istediğini ve devam etmek istemediğini söylemiş. Adalı ise kendisini derbide oynaması için ikna etmiş. " dedi.

Siyah-beyazlı formayla 65 maçta 23 gol, 15 asist kaydeden Portekizli yıldız taraftarların en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.