CHP, 2023’te TBMM’ye verdiği önerge ile IŞİD terör örgütünün Türkiye’de “Mektebi Furkan” adı altında yeniden yapılandığını belirtti ve araştırılmasını istedi. Önergede “Yalova” diye nokta da verilerek “Merkezi Yalova’da yer alan, Gürcistan’da da temsilciliği bulunan ‘Ahlak ve Sünnet Dergisi’ çevresinde toplanan grubun taban kazanmak ve silahlı eğitim için dirsek temasında bulunduğu vurgulandı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı verdiği araştırma önergesinde “Son yıllarda örgüt yeni bir hazırlık aşamasında” dedi, ancak dikkat alan olmadı.