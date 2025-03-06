Evlerimiz, yaşam alanlarımız ve rahatlık bulduğumuz yerlerdir ancak farkında olmadan evimize zarar vermek pahalı onarımlara yol açabilirken, evimizin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu tür sorunları önlemek, hem cebinizi hem de zamanınızı koruyabilir. Emlak uzmanı Joshua Houston, evinizde zarara yol açabilecek bazı alışkanlıkları açıkladı.

1- Yapışkan bantlar veya ürünler kullanmak

Yapışkan bantlar veya ürünler kullanmak duvarlarınıza zarar verebilir. Boyayı çıkarabilir, yağlı lekeler bırakabilir ve duvar kağıdını yırtabilir. Bunun yerine, duvarlarınıza zarar verme riskini azaltacak montaj bandı kullanabilirsiniz.

2- Yağmurda pencereleri açık bırakmak

Yağmurlu havalarda pencereleri açık bırakmak, nemin artmasına, duvarlarınızda ve mobilyalarınızda hasara yol açabilir. Ayrıca, yüksek nem seviyeleri küf oluşumuna neden olabilir. Bunu engellemek için pencereleri kapalı tutmak ve nemli alanları iyi havalandırmak önemlidir.

3- Banyoyu düzgün havalandırmamak

Banyolarda yeterli havalandırma olmaması, nemin artmasına ve küf oluşumuna neden olur. Küf ve nemin yol açtığı sorunları önlemek için banyo havalandırma sisteminizin çalışır durumda olduğundan emin olun veya dışarıdaki havanın kuru olduğu zaman pencereleri açarak havalandırmayı artırın.

4- Bitkileri pencerelere çok yakın tutmak

Bitkiler evinize hoş bir atmosfer katabilir fakat pencere pervazlarına zarar verebilirler. Çürümelere ve lekelenmelere yol açabilirler. Bitkileri pencerelerden biraz daha uzak tutmak, bu tür hasarları önleyebilir.

5- Elektrik devrelerini aşırı yüklemek

Fazladan priz kullanmak cazip olsa da elektrik devrelerini aşırı yüklemek potansiyel tehlikeler yaratabilir. Aşırı ısınan kablolar yangına neden olabilir ve cihazlarınıza zarar verebilir. Elektrik devrelerinizi aşırı yüklemekten kaçınarak, evinizi güvence altına alabilirsiniz.