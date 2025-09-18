Türkiye onu 1980'li yılların başında tanımıştı. Gencecik bir dansöz olarak adını duyurmuştu. Ama o güne kadar alışılagelen meslektaşlarından çok farklıydı.

Klasik anlamda göbek dansı yapmak yerine baleyi anımsatan figürleriyle dikkat çekiyordu. Kısa sürede adını herkes öğrendi ve hiç unutmadı.

Aradan geçen zaman içinde her ne kadar dansı sürdürse de hatta kurduğu okul ile yeni kuşaklara öğretse de epey kilo alınca 2017'de mide by-pass'ı geçirdi. Üç yıl sonra ise verdiği kiloları geri aldığını açıkladı.

Geçen yıl da Alzheimer olduğu söylenen Orhon teşhisin yanlış olduğunu ve yaşadığı sürecin psikolojik olarak kendisini fazlasıyla etkilediğini söylemişti.

Tiyatrocu Süheyl Uygur ile evli olan Burçin Orhon şimdi son haliyle gündeme geldi. Orhon'un önceki gün sosyal medyada şarkıcı Nükhet Duru ile paylaştığı kareye beğeni ve yorum yağdı.