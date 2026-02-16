Manchester’da yaşayan Holly Wood, yardım mağazalarını gezerken yaptığı alışverişi sosyal medya hesabından paylaştı.

GERÇEK DEĞERİNİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

Genç kadın, bir yardım mağazasında yalnızca 6 sterline (yaklaşık 250 TL) satın aldığı şişme montun gerçek değerini eve gidip markayı araştırdıktan sonra öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı 'hayatımın şoku' olarak nitelendirdi.

Holly’nin satın aldığı kaban, Son dönemde global moda sahnesinde, özellikle Harry Potter ve Disney iş birlikleriyle adından söz ettiren marka Peacebird’e ait çıktı.

17 BİN LİRA DEĞERİNDE

Çin merkezli moda markasının resmi internet sitesinde benzer kabanların 100 ile 400 dolar (yaklaşık 4 bin 500 lira – 17 bin lira) arasında değişen fiyatlarla satıldığını gören Holly, yaptığı alışverişin değerini o an fark etti.

'HAYIR KURUMU NİTELİĞİNİ YİTİRDİLER'

Bazı kullanıcılar yardım mağazalarının artık hayır kurumu niteliğini yitirdiğini savunarak, Primark gibi ucuz markaların kullanılmış ürünlerinin sıfır fiyatından daha pahalıya satıldığını iddia ediyor. T

artışmalar sürerken Holly’nin bulduğu Peacebird kaban, doğru göz ve biraz şansla hâlâ önemli fırsatların yakalanabileceğini ortaya koydu.

Holly ise paylaşımında montun yalnızca uygun fiyatlı bir ürün olmadığını, kalitesi sayesinde gardırobunda uzun yıllar kalabileceğini vurguladı..

Takipçileri ise “İnanılmaz bir keşif!” ve “Tam benim tarzım ve bedava gibi!” yorumlarını yaptı.