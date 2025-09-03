Sözcü'nün 2 yıl önce gündeme getirdiği Şeyh A.A, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi'nde çevresi yüksek duvarlı, dikenli teller ve güvenlik kameralarıyla donatılmış avlulu bir evde, randevulu sistemle 300 kişiye 500 liradan muska yazıyordu.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Şeyh A.A hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle “Tekke ve zaviyelerle türbeleri seddine ve türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet” etmek suçundan dava açılmıştı.

Malikanesinde yapılan aramada 96 adet jelâtine sarılmış ve 1 adet de kâğıda sarılmış Arapça yazılar içeren muskalar, 23 adet de dua hazırlamada kullanıldığı belirlenen kurşun, yine ipe sarılı halde 3’lü muska, 4 adet Arapça yazılı kaşe, 30 adet sıra fişi olarak kullanılan kâğıtlar, çok sayıda halka ele geçirilmişti.

“Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan ise takipsizlik kararı verilmişti.

LÜKS CİPLER

Şeyh’in adına kayıtlı biri Audi, diğeri Tiguan iki adet lüks jeep çıkmıştı. Şeyh A.A, bu araçlardan birini kendisinin, diğerini de oğlunun kullandığını söylemiş, savunmasında "Ehlibeytin soyundan geliyorum, ben ve ailem Seyidiz, para almadım gönüllü dua yazarım" demişti.

175 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI

DW Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre MASAK, Şeyh A.A'nın mal varlığını araştırınca takipsizlik kararı kaldırıldı. 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 175 milyon liralık mal varlığına da el konuldu.

Ancak, Şeyh A.A geçen Nisan ayına kadar aynı yerinde muska yazmaya devam ediyordu.