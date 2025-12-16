Seyahat planı yapanlar için güvenlik, destinasyon seçiminde en önemli kriterlerin başında geliyor. Uluslararası güvenlik ve sağlık riskleri alanında araştırmalar yapan International SOS, dünyanın en güvenli seyahat edilebilecek ülkelerini açıkladı.

GÖZDEN KAÇAN LÜKSEMBURG EN GÜVENLİ SEÇENEKLERDEN BİRİ

Araştırmaya göre listenin ilk sırasında İzlanda yer alırken, genellikle gözden kaçan bir Avrupa ülkesi olan Lüksemburg ikinci sıraya yükseldi. Avrupa’nın en müreffeh ülkelerinden biri olan Lüksemburg; düşük suç oranları, siyasi istikrarı ve son derece sınırlı sağlık riskleri sayesinde dünyanın en güvenli seyahat destinasyonları arasında gösterildi.

Küçük yüzölçümüne rağmen Lüksemburg, ziyaretçilere çok sayıda kültürel ve turistik seçenek sunuyor. Ülkenin kuzeyinde yer alan ve Avrupa’nın en etkileyici tahkimli yapılarından biri olarak kabul edilen Vianden Kalesi, başlıca turistik cazibe merkezleri arasında bulunuyor.

'AVRUPA'NIN BALKONU' OLARAK ANILIYOR

Başkentteki Chemin de la Corniche ise tarihi dokusu ve panoramik manzaralarıyla öne çıkıyor. “Avrupa’nın balkonu” olarak anılan bu yürüyüş rotası, şehri keşfetmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kış aylarında ise şehir, Winterlights Festivali kapsamında kurulan Noel pazarlarıyla hareketleniyor. Place d’Armes, Constitution Meydanı ve Place de Paris’te kurulan pazarlar; yöresel lezzetler, el sanatları ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Şehir merkezindeki dev dönme dolap da panoramik manzarasıyla ilgi görüyor.

TOPLU TAŞIMA TAMAMEN ÜCRETSİZ

Lüksemburg’u öne çıkaran bir diğer özellik ise ülkede toplu taşımanın tamamen ücretsiz olması. Bu uygulama sayesinde ziyaretçiler, ülke genelindeki turistik noktalara ek bir ulaşım maliyeti olmadan erişebiliyor.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ

İzlanda

Lüksemburg

Norveç

İsviçre

Danimarka