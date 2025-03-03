Ser Araştırma, 26- 28 Şubat tarihleri arasında, 26 İlde 2020 seçmenle CATİ (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan ve güven aralığı yüzde 95, hata payı ise ±%1,5 olarak belirlenen anketinin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankette katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu.

Ankete göre; CHP yüzde 30,4 ile birinci parti olurken AKP'nin oy oranı ise yüzde 29,3 oldu. Böylece iki parti arasındaki oy farkı yüzde 1,1 oldu.

İTTİFAKSIZ 6 PARTİ MECLİS'E GİRİYOR

DEM Parti yüzde 10,2 oy desteği alırken MHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 8,1 oldu.

Zafer Partisi'nin yüzde 7,3 ile YRP'nin ise yüzde 7,1 oy desteği alarak seçim barajını geçebildiği görüldü.

Böylece Meclis'e giren parti sayısının ittifaksız altıya yükseleceği görüldü.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

İYİ Parti yüzde 3,9

TİP yüzde 1,8

Diğer yüzde 1,9