Olay, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Kına eğlencesinde dans eden genç çiftin üzerindeki tavandan, çember şeklindeki büyük avize bir anda yerinden sökülüp gelin Y.Ç.’nin üzerine düştü.

Avizenin ortasının boş olması, olası bir faciayı önledi. Y.Ç. başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen gelin, beyin kanaması riski nedeniyle bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Kaza anı, salondaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, avizenin bir anda koparak pistte düşmesi ve davetlilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

Gelin Y.Ç.’nin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.