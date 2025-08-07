Daha önce "Mantıksız kira artışlarını" kamuoyuna eleştiren Rushanara Ali, sahibi olduğu bir evin kirasının, dört kiracının taşınmasının ardından yükselmesiyle tepkilerin odağına yerleşti. İşçi Partisi'nin evsizlikten sorumlu bakanı olan Ali, Doğu Londra’daki evin kiracıları tahliye edildikten sonra kirasını aylık 700 sterlin artırdığı yönündeki haberler nedeniyle eleştiriliyor.

İddialara göre, Ali, dört kiracıya kira sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini Kasım 2024'te e-posta yoluyla bildirdi. Ancak iddialara göre, ev piyasadayken bu kişilere kalmaya devam etme fırsatı birkaç kez sunuldu. Ev daha sonra satılamayınca, yükseltilmiş bir fiyatla tekrar kiraya verildi.

KİRA ÜCRETİNE YÜKSEK ZAM YAPTI

Kiracılardan Laura Jackson, taşınmalarının ardından söz konusu dört yatak odalı müstakil evin yaklaşık aylık 4.000 sterline kiraya verildiğini gördüğünü söyledi. Jackson'a göre, milletvekili Ali daha önce aynı ev için aylık 3.300 sterlin kira talep ediyordu.

Jackson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tam bir şaka. Kiracılardan bu kadar para almaya çalışmak resmen gasptır” ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN ALINMASI İSTENİYOR

İngiltere Gölge Konut Bakanı James Cleverly ise, söz konusu iddiaların “büyük bir ikiyüzlülük örneği” olduğunu belirterek Ali’ye evsizlik bakanlığı görevinin verilmemesi gerektiğini savundu.

Bethnal Green ve Stepney milletvekili olan Rushanara Ali, konuyla ilgili kamuoyundan gelen istifa çağrılarıyla karşı karşıya.