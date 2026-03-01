Kirada yüzde 25 zam sınırının 2023 ve 2024’te iki yıl üst üstü uygulanmasının ardından ev sahibi ve kiracı davaları adeta mahkemeleri doldurmuştu. Son dönemdeki kira tespit ve tahliye davalarında kararların ev sahipleri lehine çıktığı ifade edildi. Bu kapsamda kiracıların mülk sahipleri ile uzlaşma yoluna gitmeye, ev sahiplerini davadan vazgeçirmeye çalıştığı aktarıldı.

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Kirada yüzde 25 sınırı uygulaması iki yıl sürdü. Uygulamanın ikinci yılda da devreye alınması dengeleri bozdu. Örneğin bir binada yeni kiracı oturduğu daire için 30 bin lira öderken, eski kiracı 4-5 bin lira ödüyordu” dedi.

“O dönemde açılan kira tespit veya tahliye davalarının önemli kısmı tamamlandı” açıklamasını yapan Kiraz, bu kapsamda son dönemde tahliye kararlarında artış yaşandığını belirtti.

‘KİRALAR ARTTI’

Avukat Çiğdem Kezer de “Yüzde 25 sınırının kalmasının ardından kira tespit davaları çok artmıştı” diyerek, “Çoğu dava ev sahibi lehine sonuçlanıyor. Kira tespiti için bilirkişi incelemesi yapılıyor. Bu kapsamda kiralar arttı. Dava açılıp karar verildiği tarihten itibaren faiz işletileceği için bu durum da kiracı lehine olmuyor. Pek çok kiracı mal sahibine ‘Anlaşalım, daireyi tahliye edelim, davadan feragat edin’ diyor. Bu taleple gelen kiracı artmaya başladı” diye konuştu.

‘Eski-yeni kiracı ayrımı artık kalmadı’

“Ev sahibi-kiracı davalarında son dönemde mülk sahibi lehine kararlara daha fazla rastlıyoruz” açıklamasını yapan Avukat Onur Cingil, “Kira tespit davalarında, örneğin dava 10 sene önce açılmış ama kiracı yokmuş gibi sarı ilan sitelerinden bakılarak kira bedelleri değerlendiriliyor. Eski-yeni kiracı ayrımı kalmadı. Kira tespit davalarında yüksek rakamlar çıkıyor” açıklamasını yaptı.