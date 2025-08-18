2017 yılında inşası yasaklanan stüdyo daireler için yeni düzenleme ile birlikte yeniden izin çıktı.

Öğrenciler ve yalnız yaşayan bireylerin sıkça tercih ettiği 1+0 daireler, artık yeniden yapılabilecek.

Konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş, kararın konut piyasasına olumlu yansıyacağını vurguladı.

“3+1’den Küçüğünü Daire Saymıyorlardı”

Yasağın nedenlerine değinen Kırmızıtaş, stüdyo dairelere yönelik itirazların “uygunsuz kullanımlar” gerekçesiyle gündeme geldiğini belirtti.

EKOL TV’ye açıklamalarda bulunan Kırmızıtaş, “Kimileri ‘3+1’den küçük ev daire sayılmaz, Türk vatandaşı 1+0’da oturmamalı’ diyerek tepki gösteriyordu” ifadelerini kullandı.

DA İ RELERE TALEP VAR

Kırmızıtaş, küçük metrekareli yaşam alanlarının hem satışta hem kiralamada avantaj sunduğunu dile getirdi.

Bu tür dairelerin özellikle öğrenciler tarafından tercih edileceğini belirten Kırmızıtaş, düzenlemenin kira fiyatlarında da düşüş sağlayacağını ifade etti.

K İ RA F İ YATLARI NE OLACAK?

Stüdyo dairelerin kira bedellerine ilişkin de değerlendirme yapan Kırmızıtaş, “1+1 dairelerin kirası 10 bin TL civarındaysa, 1+0’lar 7-8 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar gerileyebilir.

Hatta bazı bölgelerde 3 bin TL’ye bile bulunabilir” dedi. Bu gelişmenin genel kira piyasasında da fiyatları aşağı çekebileceğini vurguladı.

P İ YASADA RAHATLAMA BEKLEN İ YOR

Yeni imar yönetmeliğiyle stüdyo dairelerin tekrar hayata geçmesi, hem konut çeşitliliğini artıracak hem de kiralık ev bulmakta zorlanan öğrenciler ve bekârlar için yeni bir seçenek sunacak. Uzmanlara göre bu adım, konut piyasasında bir denge unsuru oluştururken kira fiyatlarında da hissedilir bir düşüş sağlayabilir.

K İ RA P İ YASASI NASIL ETK İ LEN İ R?

Gayrimenkul uzmanlarına göre stüdyo dairelerin yeniden inşa edilmesi, özellikle büyük şehirlerde kiralık ev bulma sorununa geçici bir çözüm sağlayabilir.

Düşük metrekareli dairelerin piyasaya girmesi, kısa vadede kira fiyatlarını aşağı çekse de uzun vadede talep fazlalığı nedeniyle tekrar artış yaşanabileceği öngörülüyor.

Bu nedenle, sadece stüdyo dairelere izin verilmesi değil, aynı zamanda farklı gelir gruplarına hitap eden konut projelerinin de desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.