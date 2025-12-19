Yıllık kira geliri olan gerçek kişilerin vergi yükümlülüklerine ilişkin önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemelerle birlikte hem kira gelirlerinin beyan esasları hem de emlak vergisine temel oluşturan rayiç bedeller yeniden şekillendirildi. Yeni kurallar, ev sahiplerinin ödeyeceği vergi tutarlarını doğrudan etkileyecek.

KİRA GELİRİ OLANLAR MÜKELLEF SAYILIYOR

Konutunu kiraya veren gerçek kişiler, elde ettikleri gelir nedeniyle gelir vergisi mükellefi kabul ediliyor. Kira gelirinin belirli bir tutarın altında kalması halinde beyanname verilmezken, istisna sınırının aşılması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi zorunlu hale geliyor.

Vergi mükellefi; evin sahibi, hissedarı, intifa hakkı sahibi ya da kiraladığı evi başkasına kiraya veren kişiler olabiliyor.

KONUT KİRA İSTİSNASI 47 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

2024 yılında 33 bin lira olan konut kira geliri istisnası, 2025 yılı için 47 bin lira olarak belirlendi. Bu tutarın altında kalan kira gelirleri için gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.

İSTİSNADAN YARALANMA ŞARTLARI

Kira istisnasından faydalanabilmek için bazı koşullar aranıyor. Buna göre;

Ticari, zirai veya mesleki faaliyetten gelir elde edilmemesi,

Belirli gelir türlerinin toplamının 2024’te 870 bin lirayı, 2025’te ise 1 milyon 200 bin lirayı aşmaması,

Gelir vergisi beyannamesinin süresi içinde verilmesi gerekiyor.

KİRA İSTİSNASI DEVAM EDİYOR

Son dönemde kamuoyunda kira istisnasının tamamen kaldırılacağı ya da yalnızca emeklilerle sınırlandırılacağı yönünde tartışmalar yaşanmıştı. Ancak bu yöndeki düzenleme yasa metninden çıkarıldı. Mevcut uygulamayla kira istisnası, şartları sağlayan tüm mükellefler için geçerliliğini koruyor.

KREDİ FAİZİ ARTIK KONUTLARDA GİDER YAZILAMAYACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte konut kira gelirlerinin vergilendirilmesinde önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce krediyle satın alınan konutlar için ödenen faiz tutarları, kira gelirinden düşülerek vergi matrahı azaltılabiliyordu.

Bu uygulamaya son verildi. Bundan böyle faiz giderleri yalnızca iş yerleri için indirim konusu yapılabilecek, konutlar için bu hak kaldırıldı.

EMLAK VERGİSİNE ARTIŞ FRENİ

Emlak vergisine esas rayiç bedellerin bazı bölgelerde çok yüksek oranlarda artabileceği yönündeki endişeler üzerine yasal sınır getirildi. 7566 sayılı Kanun’a göre, 2026 yılı için emlak vergisi değer artışı, bir önceki yılın en fazla iki katı ile sınırlandırıldı.

Örneğin, 2025’te 1.000 lira olan emlak vergisi, 2026’da en fazla 3.000 liraya çıkabilecek.

SONRAKİ YILLARDA ARTIŞ ORANI DEĞİŞİYOR

2027, 2028 ve 2029 yıllarında ise emlak vergisi artışları yeniden değerleme oranının tamamı dikkate alınarak hesaplanacak. Önceki uygulamada bu artış, yeniden değerleme oranının yalnızca yarısı üzerinden yapılıyordu.