Çin'de ev kiralamanın maddi ve manevi yükümlülüklerinden bunalan gençler, radikal bir çözüm buldu; ev kiralamak yerine otellerde yaşıyorlar. Üstelik bu yöntem Çin şartlarında daha ucuz ve daha stressiz olarak lanse ediliyor.

Press.lv'de yer alan habere göre 24 yaşındaki Çinli e-spor oyuncusu Hu Weiwei, Tianjin'de yaptığı maliyet hesabından sonra kiralık ev piyasasından tamamen çekildi. Bir aylık otel ücreti, şehirdeki küçük bir daireden daha ucuzdu. Üstelik otelin avantajları da cabasıydı:

- Depozito yok

- 7/24 klima

- Düzenli oda temizliği

- Sessiz bir ortam

- Güvenlik kameraları sayesinde daha güvenli bir yaşam

Weiwei, "Bir ev sahibiyle uğraşmıyorum, ekstra para ödemiyorum ve kimse kirli bardağım için yakınmıyor" diyerek otel yaşamının rahatlığını anlatıyor.

Z KUŞAĞI ARTIK "GÖÇEBE OTEL SAKİNİ"

Çin'in seyahat platformu Qunar verilerine göre, otellerde uzun süreli konaklama talebi pandemi öncesine kıyasla iki kat arttı. En büyük ilgiyi ise 25–30 yaş arası genç çalışanlar ve dijital göçebeler gösteriyor.

Bazı bölgeler adeta gençlerin yeni "kışlık lokasyonu" olmuş durumda. Gençler, tıpkı emeklilerin kışın güneye göç etmesi gibi; sıcak iklimi olan Sanya, Kunming, Xiamen gibi şehirlere akın ediyor.

OTEL FİYATLARI SANILANDAN DÜŞÜK

Tianjin'de ortalama fiyatlar şöyle:

Ortak evde oda: 1.000 yuan (140 dolar - yaklaşık 6.000 TL)

Küçük stüdyo daire: 3.000 yuan (411 dolar - yaklaşık 17.400 TL)

Weiwei'nin kaldığı otel: 2.500 yuan (342 dolar - yaklaşık 14.500 TL) – üstelik temizlik ve hizmet dahil

Bu fiyat farkı, gençlerin neden otel tercih ettiğini açıkça gösteriyor.

UZUN SÜRELİ KONAKLAMA PAKETLERİ

Artan taleple birlikte oteller de hizmetlerini gençlere göre şekillendirmeye başladı:

-Aylık uzun süreli konaklama paketleri

- Ücretsiz çamaşırhane

- Uygun fiyatlı yemek hizmeti

- Hafta sonu grup gezileri

Oteller artık yalnızca konaklama değil, bir yaşam tarzı sunuyor.

ÇİFTLER BİLE OTELDE YAŞIYOR

Shanghai'de yaşayan Casey Cheok ve eşi, bir Marriott otelde yaşıyor ve bu deneyimi "hafif bir yaşam" olarak tanımlıyor.

Sığdıramadıkları eşyaları küçük bir depoya kaldırmışlar; geriye ise spor salonu, restoran, temizlik ve şehir manzarası kalmış...