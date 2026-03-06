Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, elden yapılan kira ödemeleriyle ilgili bir davayı değerlendirerek emsal bir karar aldı. Kararda, kiracı ve ev sahibi arasındaki elden ödeme uyuşmazlıklarının nasıl ele alınacağı netleştirildi.

Dosya, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına itirazı üzerine yüksek mahkemenin gündemine geldi. Davada, kiracı, banka üzerinden yapılması planlanan kira ödemelerini mülk sahibinin talebi üzerine nakit olarak elden gerçekleştirdi. Daha sonra ev sahibi, kira ödenmediğini ileri sürerek icra takibi başlattı. Kiracı ise ödemeleri yaptığını iddia etti.

İLK DERECE MAHKEMESİ KİRACIYI HAKLI BULU

Mahkeme, kiracının ödemeleri icra tehdidi altında gerçekleştirdiğini ve ödemenin iade edilmesi gerektiğini belirterek davayı kabul etti. Mahkeme, kira bedellerinin yatırıldığını ve icra tehdidiyle tekrar ödendiğini göz önünde bulundurarak kiracı lehine karar verdi.

YARGITAY KARARIYLA HUKUKİ DURUM NETLEŞTİ

Yargıtay, kira ilişkisinin varlığını ve kira bedelinin miktarının ispatının kiraya verene, ödendiğinin ispatının ise kiracıya ait olduğunu vurguladı.

Yıllık kira bedeli senetle ispat sınırının üzerindeyse, kiracının ödediğini kesin delille kanıtlaması gerekiyor.

Yazılı kira sözleşmesi varsa, kira ödemelerinin tanık beyanıyla ispatı mümkün değil.

Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinin tanık beyanlarına dayanarak verdiği kararı usul ve yasaya aykırı bularak, kanun yararına bozdu.

Bu karar, kiracıların elden yaptığı kira ödemilerinde haklarını korumak için ispat yükümlülüklerini ve dikkat etmeleri gereken prosedürleri netleştiriyor. Kiracıların ödemelerini belgelerle kanıtlaması, olası icra süreçlerinde önemli bir güvence sağlıyor.

KİRA ÖDERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Elden kira ödemesi yaparken kiracılar bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmalı:

Ödeme Belgelerini Saklayın: Ödemeyi nakit yaptıysanız mutlaka makbuz, dekont veya noter onaylı bir belge alın.

Yazılı Sözleşme: Kira sözleşmesini detaylı ve yazılı yapmak, ileride yaşanabilecek uyuşmazlıklarda hukuki güvence sağlar.

Ödeme Yöntemini Belirleyin: Kira ödemelerini banka veya PTT üzerinden yapmak, ödemenin ispatını kolaylaştırır.

Tanık Kullanımı Sınırlı: Yazılı sözleşme varsa, tanık beyanlarıyla kira ödendiğini ispat etmek mümkün değildir.

İcra Tehditlerine Karşı Önlem: İcra tehdidi altında ödeme yapmak zorunda kalırsanız, ödemenin belgelerini dosyalamak ileride iade talebinde bulunmanızı kolaylaştırır.

Bu önlemler, kiracıların haklarını korumasına ve olası icra süreçlerinde mağduriyet yaşamamasına yardımcı olur.