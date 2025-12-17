İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen bir davada önemli bir karar çıktı.

NTV'de yer alan habere göre, söz konusu kararda kiracının ev sahibinin eşine yaptığı ödemeler geçersiz sayıldı.

Mahkeme kararında ayrıca, kira borcunun halen devam ettiği vurgulanırken bu gerekçeyle kiracının tahliyesine hükmedildi.

Kiracı haksız itiraz nedeniyle icra inkar tazminatı da ödemek zorunda kaldı.

AĞIR SONUÇLARI BERABERİNDE GETİREBİLİR

Hukukçulara göre, kiracıların kendilerini güvence altına alabilmeleri için ödeme yapılacak kişinin mutlaka sözleşmede yer alması veya yazılı bir yetkilendirme belgesinin bulunması gerekiyor.

Aksi durumda, kira düzenli olarak ödense bile, hukuken "ödenmemiş" sayılabiliyor. Bu da tahliye, faiz ve tazminat gibi ağır sonuçları beraberinde getiriyor.