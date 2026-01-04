Türkiye İstatistik Kurumu,5 Ocak Pazartesi günü yılın son enflasyon rakamlarını açıklayacak. P Hem Merkez Bankası hem de ekonomistlerin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 30-31 aralığında oluşuyor.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası son açıkladığı enflasyon raporunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2025 yıl sonunda yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında; 2026 yıl sonunda ise yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında gerçekleşeceğini öngörmüştü.

KİRA ZAMLARINA TÜFE ETKİSİ

Tüketici Fiyatları Endeksi 2025 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.87 artış göstererek yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti. Aralık ayının verilerinin de açıklanmasıyla 2025 yılının yıllık TÜFE oranı da açıklanacak.

Şubat ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırının üstüne çıkamayacak.

