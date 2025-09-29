Sarıyer'deki kiracısıyla kira zammından dolayı mahkemelik olan Hülya Avşar, uzun süredir verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Avşar'ın kiracısı aylık 25 bin lira ödüyordu. Mahkeme yeni kira rakamını belirledi.

MAHKEME AVŞAR'I HAKLI BULDU

Günaydın'ın haberine göre, Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere dairesinde oturan kiracısıyla kira artış nedeniyle mahkemelik oldu. Arabuluculuk görüşmelerinin de sonuçsuz kaldığı olay sonrasında devreye İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi girdi. Ve ünlü sanatçının talebi değerlendirildi, haklı bulundu.

YENİ KİRA BEDELİ BELİRLENDİ

B.Ş isimli kiracısı 25 bin TL bedelle kirada kalıyordu. Geçen yıl kira zam oranı yaklaştığında Avşar ile kiracısı karşı karşıya geldi. İddialara göre Avşari kirayı iki katına çıkarmak istemişti. Fakat kiracısı bu karar karşı çıktı. Arabulucuya giden Avşar buradan sonuç alamadı. Son olarak İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı.

Avşar'ın dilekçesinde, kiracısının 2019 yılında 6 bin lira bedelle evinde oturmaya başladığı ve şu a düşük bir bedelle kira ödediğini belirtti.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Avşar'ı haklı buldu ve yeni kira bedelini açıkladı. Kiracı B.Ş. ünlü sanatçıya artık 45 bin TL kira ödeyecek.