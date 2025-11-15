Deprem bölgesinde teslimatlar arttıkça kira fiyatları da düşüş gösteriyor. Sektör temsilcileri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve deprem bölgesinin yeniden imarını içeren çalışmalarda sona gelinmesi sebebiyle yılbaşına kadar kiralardaki düşüşün hızlanacağını belirtti.

Malatya Emlak Odası Başkanı Ali Özgül “Şu an kiralık daire fiyatları ortalama 8-15 bin lira arasında. Konut arzı arttıkça talep azalacak, kiralarda düşüş devam edecek. Önümüzdeki yılın başından itibaren kiraların 6-10 bin lira arasına düşmesini bekliyoruz. Depremden sonra 2 bin lira olan bir kiralık daire 15 bin liraya yükselmişti. Bu yıl temmuz ayında da 25 bin liraya kiralık daire bulunamıyordu” değerlendirmesinde bulundu.

KİRA FİYATLARI GERİLEMEYE BAŞLADI

Büyük yıkım yaşayan Hatay’da kiraların daha hızlı yükseldiğini dile getiren Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Hatay Temsilcisi Ali Kunt ise “Şehirde ev kiraları 10 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıktı. Tabii teslim edilen konutlarla birlikte fiyatlar düştü. Hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ’deki evlerine yerleştikçe düşüş devam edecek, sektör canlanacak” şeklinde konuştu.

Onikişubat ve Elbistan’da kiraların 10-12 bin liradan başladığını söyleyen Kahramanmaraş Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Murat İldeniz de “Dulkadiroğlu’nda ise 10 ile 20 bin lira arasında fiyatlar var. Depremden sonra 30-40 bin liraya kadar çıkan kira fiyatlarının şu anda düştüğü bir gerçek. Konteynerlerde yaşayanlar vardı onlar da yavaş yavaş konutlarına yerleşiyor. TOKİ’den ev çıkanlar da taşınma telaşına girdi. Bu da piyasayı hareketlendirdi” dedi.

KİRALAR 15 BİN LİRA ARALIĞINDA

Adıyaman Umum Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Danış ise tersi düşüncede. Danış “Adıyaman’da on binlerce konut yapıldı. Ama tam olarak vatandaşlar yerleşmedi, yerleşen sayısı 8 bin kişi. Teslim edilen konutlara rağmen kiralarda düşüş vatandaşa yansımadı. Ancak yerinde dönüşümler de biterse kiralık fiyatları düşebilir. Şu anda kiralar ortalama 15 bin lira. Merkeze gidildikçe yükseliyor” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE DEĞİŞİKLİK YAŞANIYOR

Emlak Konut, Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi olan Adıyaman İndere’de 5 milyon metrekare (700 futbol sahası kadar) üzerine 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 yapı inşa ediyor. Fay hatları dikkate alınarak kayalık zeminde kurulan devasa şantiyede inşaatların büyük bölümü tamamlandı. Bakan Kurum “100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere’de 10 bin mühendis, mimar ve işçi çalışıyor. İndere artık mühendislik harikası uydu kente dönüşüyor” değerlendirmesinde bulundu.