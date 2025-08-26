Sektör temsilcileri memur atamaları, üniversite tercihleri ve düğün sezonu ile birlikte kiralarda artış beklediklerini belirtti. Bu kapsamda öğrencilerin yaşadığı kiralık konut sorunun daha da derinleşebilir. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Derneği Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Bu dönemde kiralık konutta talep dalgası olduğu için, bu durum fiyatlara da yansıyor. Kiralarda bölgesel artışlar bekliyoruz. Kira artışları ekim ayına kadar yüzde 30’u bulabilir” dedi.

‘YÜZDE 40’A KADAR ARTABİLİR’

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde kiralarda artış yaşanabileceğini aktaran Akdoğan, “İstanbul’da öğrencilerin yoğunlukta olduğu semtlerde kiralar hareketlilik olacak. Özellikle Beşiktaş, Sarıyer, Mecidiyeköy gibi semtlerde kiralarda artışlar bekliyoruz” diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı da İstanbul’da ocak ayından itibaren eylüle kadar kiralarda yaşanan artışın yüzde 40’ı bulabileceğini söyledi. Özelmacıklı, “Kira artışlarında tayinler ve öğrenciler kaynaklı hareketlilikten doğan talep etkili oluyor” açıklamasını yaptı.

‘En yüksek kira 2.25 milyon lira’

İstanbul’da kira ve satılık konut fiyatlarındaki uçurum, gelir dağılımındaki adaletsizliği yeniden gözler önüne serdi. Kentte en düşük kira 3.500 TL ile Bağcılar’da, en yüksek kira 2.25 milyon TL ile Beşiktaş’ta görüldü. Ekonomim’in Sahibinden.com verilerinden derlediği haberde en ucuz satılık evin 270 bin TL ile Küçükçekmece’de, en pahalı konutun da 6 milyar TL ile Bebek’te

yer aldığı belirtildi.