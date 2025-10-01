Kira ödemelerinde banka transferi, özellikle de IBAN üzerinden gönderim, artık en yaygın yöntem. Fakat uzmanlara göre, bu yöntemde gözden kaçan tek bir adım bile taraflara büyük sorun çıkarabiliyor. Hem vergi denetimlerinde hem de kiracı–ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklarda “kira ödendi mi, ödenmedi mi” tartışması gündeme gelebiliyor.

KİRA ÖDEMESİNDE ATLANAN EN KRİTİK ADIM

-Açıklama kısmı boş bırakılıyor

IBAN üzerinden kira gönderen pek çok kiracı, “açıklama” bölümünü doldurmayı unutuyor. Oysa bu bölümde “X ayı kira bedeli” ifadesi yer almazsa, ödeme banka kayıtlarında sıradan bir transfer gibi görünüyor. Bu durumda:

-Kiracılar, “kira ödenmedi” iddiasına karşı elindeki dekontu kullanamayabiliyor.

-Ev sahipleri, beyan yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılabiliyor.

DİĞER HATALAR DA BÜYÜK SORUN

-Ödemenin ev sahibi yerine farklı bir kişinin hesabına yapılması.

-Elden para verilmesi.

-Düzenli dekont saklanmaması.

Bu tür ihlaller hem kiracı hem de ev sahibi için ciddi mali ve hukuki sorunlara yol açabiliyor.

UZMANLARDAN UYARI

Gayrimenkul hukukçuları, “IBAN’dan kira göndermek güvenli ve kolaydır ama açıklama kısmını atlamak büyük risktir. Bu küçük ihmal, ileride mahkemelik davalara kadar gidebilir” diyerek kiracıları dikkatli olmaya çağırıyor.