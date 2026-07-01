Zonguldak'ın Bağlık Mahallesi'nde 21 Haziran'da meydana gelen kazada, evlerinin bahçesindeki ağaca kiraz toplamak amacıyla çıkan Aliye Yankın, dengesini kaybederek zemine düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından acilen hastaneye sevk edildi.
YOĞUN BAKIMDAKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Aliye Yankın, hastanenin yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutuluyordu. Durumu ağır olan Yankın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Hayatını kaybeden Aliye Yankın'ın cenaze programı da netleşti. Yankın'ın cenazesinin, bugün ikindi vaktinde Uzun Mehmet Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kırat Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.