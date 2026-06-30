Taze kirazlar yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olsa da doğru şekilde saklanmadığında kısa sürede yumuşayıp bozulabilir. Uzmanlara göre kirazın tazeliğini korumanın temelinde doğru saklama yöntemleri ve meyvenin doğal yapısını bozmamak yer alıyor.

Kirazların sapları, meyveyi dış etkenlere karşı koruyan doğal bir bariyer görevi görür. Saplar koparıldığında meyve yüzeyinde mikroskobik açıklıklar oluşur ve bu durum nem ile bakterilerin içeri girmesini kolaylaştırır. Bu nedenle kirazları buzdolabına koyarken saplarını çıkarmamak tazelik açısından önemlidir.

YIKAMAYI SON ANA BIRAKIN

Kirazları dolaba kaldırmadan önce yıkamak, kabuğun suyu emmesine ve yumuşamasına neden olabilir. Ayrıca bu durum küf oluşumunu hızlandırabilir. En doğru yöntem, kirazları yıkamadan saklamak ve yalnızca tüketileceği zaman yıkamaktır.

HAVA ALAN KAPLARDA SAKLAYIN

Kirazları saklarken hava dolaşımına izin veren kaplar tercih edilmelidir. Kabın içine fazla yığmadan yerleştirmek ve tabana kağıt havlu koymak nemi azaltır. Tamamen kapalı ve havasız ortamlar, bozulmayı hızlandırabilir.

BOZUK TANELERİ AYIRIN

Saklamadan önce ezilmiş veya çatlamış kirazlar mutlaka ayrılmalıdır. Çünkü tek bir bozuk meyve bile diğerlerinin hızlı şekilde çürümesine yol açabilir. Bu basit kontrol, kirazların raf ömrünü belirgin şekilde uzatır.