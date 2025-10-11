AKP, yeni yasama döneminin ilk adımlarından biri olarak çevre, milli park ve turizm alanlarında önemli değişiklikler öngören iki kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

NTV'de yer alan habere göre, teklifte, milli park sınırlarında ekolojik dengeye zarar veren, hava veya suyu kirleten, bitki örtüsüne zarar veren kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, giriş ücretini ödemeden parka girenlere, ücretin 14 katı tutarında para cezası uygulanacak.

TURİSTİK AMAÇLI TESİSLERE 49 YILLIK TAHSİS HAKKI

Yeni düzenleme, milli park sınırları içinde turistik amaçla otel veya konaklama tesisi yapılmasına izin veriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın uygun görüşüyle verilen izinle bu alanlar 49 yıla kadar tahsis edilebilecek. Ancak bakanlık izni olmadan hiçbir yapının inşa edilmesine izin verilmeyecek.

Zaruri hallerde milli park alanlarına su, elektrik, haberleşme, ulaşım ve enerji iletim hatları kurulabilecek.

YASAK BÖLGEDE AVLANANA YÜKSEK CEZA

Teklif, avcılıkla ilgili cezaları da artırıyor. Avcılık belgesi olmadan avlananlara 10 bin lira, yasak bölgelerde veya yaban hayatı koruma sahalarında avlananlara ise 15 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

DENİZ TURİZMİNDE KİMLİK BİLDİRİMİ ZORUNLU OLACAK

Turizm ve vakıflarla ilgili 19 maddelik ikinci teklif ise deniz turizmine yönelik önemli bir düzenleme içeriyor. Artık deniz turizmi araçlarında konaklayan kişilerin kimlik bilgileri ve giriş-çıkış tarihleri kayıt altına alınacak. Böylece deniz turizmi alanında güvenlik ve denetim mekanizmaları güçlendirilecek.