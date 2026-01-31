Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu konumundaki ve soruşturmanın en kritik isimlerinden Serdar Sertçelik, Macaristan'dan Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik’in iade sürecinin tamamlandığını bildirdi.
MACARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Yurt dışına kaçtıktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik, geçtiğimiz aylarda Macaristan sınırında yakalanmıştı. Türkiye’nin iade talebi üzerine hukuki süreç tamamlandı ve Sertçelik, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ekipleri nezaretinde Budapeşte’den havalanan uçakla Ankara’ya getirildi.
YERLİKAYA AÇIKLADI
Bakan Yerlikaya, operasyona dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticilerinden Serdar Sertçelik, Macaristan’dan Türkiye’ye getirildi. Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, suç odaklarını temizlemeye, adalete teslim etmeye kararlıyız. Emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyorum."
🟥 “Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan’da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’de”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2026
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü… pic.twitter.com/1h25Quc7SX