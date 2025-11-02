Hemen her gün yeni bir sahtekarlık haberinin duyulduğu Türkiye’de bir sahtekarlık da ette yaşandı. Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Başkanı Nihat Çelik, kuzu etinde Balıkesir kaşeli et sahtekarlığı yaşandığını bildirdi. Başkan Çelik, Konya, Karaman, Niğde, Eskişehir ve Ankara dahil Türkiye’nin dört bir yanından yüklenen kuzuların Balıkesir’e götürülüp kesildiğini, ‘Balıkesir kuzusu’ kaşesi vurularak yeniden yola çıkarılıp diğer illere dağıtıldığını açıkladı.

SUYLA DA YAPMIŞLARDI

Balıkesir kaşesi ile birlikte fiyatın yükseldiğini, yol maliyetleri de eklenerek kilogram fiyatına ortalama 100 lira zam bindirildiğini anlatan Çelik, “Balıkesir kaşesi üzerinden haksız kazanç elde ediliyor, vatandaş da bu oyunun bedelini zamlı et yiyerek ödüyor” dedi. Başkan Çelik, daha önce de kırmızı etteki su oyununu gündeme getirmişti.

Çelik, ağırlığı artsın, daha çok para etsin diye karkas ete tazyikle su sıkıldığını, lokum halindeki pahalı etlere de şırıngayla su verildiğini kamuoyuna açıklamıştı. Çelik, “Etteki oyunu açıklayınca tehdit edildim, hakaretlere uğradım. Neyse ki önlem alındı, o oyun durdu. Şimdi de Balıkesir kuzusunda üretici ve tüketici zarara uğratılıyor. Bu oyun da durur, haksız kazanç çarkı son bulur” dedi.