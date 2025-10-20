Academy Museum Gala bu yıl beşinci kez sinemanın tarihini ve yaratıcılığını kutlamak için Los Angeles'ta gerçekleşti.

Batı'nın Met Gala'sı olarak da anılabilecek etkinlik, hem Hollywood'un yıldızlarını hem de 2026 İlkbahar/Yaz moda haftalarının enerjisini kırmızı halıya taşıdı.

44 yaşındaki Kim Kardashian geceye ten rengi maske takarak katıldı. Vücuda oturan korseli elbise giyen Kardashian, kombinini dev taşlarla süslenmiş elmas kolye ve zümrüt yüzüklerle tamamladı.

Wednesday dizisinin yıldızı 23 yaşındaki Jenna Ortega, kırmızı halıda metalik tonlarında parlak bir üst ve kahverengi saten uzun etekle yürüdü. Sade makyajıyla kameralara poz veren Ortega zarafetiyle ön plana çıktı.

Oyuncu Cara Delevingne (33), gecede sırtı çiçeklerle süslü elbisesiyle dikkatleri çekti.

Hailey Bieber, Schiaparelli’nin heykelsi bir tasarımıyla Academy Museum Gala'ya moda haftasını hatırlatan bir dokunuş kattı. Markanın couture estetiğini minimal bir zarafetle buluşturan görünümü, Hollywood ışıltısını modern bir formda yeniden tanımladı.

Kendall Jenner ise The Row'un dingin çizgileriyle kırmızı halıdaydı.