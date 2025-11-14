Teknoloji dünyası hızla ilerliyor ancak ilerlemenin gölgesinde, dev şirketlerin bile milyonlarca dolarlık hatalar yapabildiği bir karanlık taraf var. Mühendislik zaafları, tasarım inadı ve aceleye getirilen projeler, bazen tüm denklemi altüst ediyor. Ortaya da hem ekonomik hem de itibar açısından tarihe kazınan büyük felaketler çıkıyor.

TASARIM HATALI OLUNCA TELEFONLAR ALEV ALDI

İlk örnek olarak 2016’da piyasaya sürülen Galaxy Note 7, Samsung’un en iddialı modellerinden biriydi. Fakat bataryadaki kritik mühendislik kusuru, cihazların cebinde, elinde, hatta uçakta alev almasına neden oldu. Samsung önce geri çağırdı, ardından “güvenli” versiyonları piyasaya sürdü; ancak sorun devam edince üretim tamamen iptal edildi. Sonuç olarak şirket milyarlarca dolarlık zarar ve küresel çapta güven kaybı yaşadı.

APPLE: BİLGİSAYARLARI HAVAYA KALDIRIP ATIN

Apple’ın 1980’de piyasaya sürdüğü Apple III’te Steve Jobs, cihazın tamamen sessiz olmasını istedi. Fan kullanılmadı, soğutma yetersiz kaldı. Ancak bu tasarımda aşırı ısınan bilgisayarda çipler lehimlerinden sökülüp anakarttan düşüyordu. Apple’ın bir noktada kullanıcıya sunduğu inanılmaz çözüm ise “Bilgisayarı birkaç santim havaya kaldırıp bırakın.” gibi komik bir öneri oldu ve hiçbir işe yaramadı.

YANIP SÖNEN KIRMIZI IŞIKLAR DEV FİRMAYI 42 MİLYAR LİRADAN ETTİ

Oyun dünyasının en travmatik olaylarından biri 2005–2008 arasında yüz binlerce Xbox 360 kullanıcısının karşısına çıkan üç kırmızı ışık oldu. Bu sorun konsolun kronik ısınma sorunundan kaynaklanıyordu. Microsoft’un hatalı lehimleme ve yetersiz soğutma tasarımı, sorunu bir salgın haline getirdi. Şirketin garanti programları ve tamir maliyetleri devasa boyuta ulaştı; bugün hesaplandığında yaklaşık 42 milyar TL’lik bir zarardan bahsediliyor.

BİR TOZ PARÇASI HER ŞEYİ BATIRDI

2015’te Apple’ın MacBook’larda kullanmaya başladığı “kelebek mekanizması”, kağıt üzerinde teknoloji harikasıydı. Gerçekte ise, tuşların altına kaçan en ufak toz bile klavyeyi kullanılmaz hale getiriyordu. Yıllar süren şikâyetler, açılan davalar ve geniş kapsamlı tamir programları Apple’a büyük bir maliyet çıkardı. Sonunda şirket, sessizce eski makas mekanizmaya geri dönmek zorunda kaldı.

BİR SATIR KOD YÜZÜNDEN 370 MİLYON DOLAR UÇTU

Avrupa Uzay Ajansı’nın Ariane 5 roketi, 1996’da havalanışından sadece 37 saniye sonra infilak etti. 64 bitlik bir sayının 16 bitlik alana sığdırılmaya çalışılması mühendislik tarihinin en pahalı yazılım hatalarından biri oldu. Roket ve taşıdığı uydularla birlikte 370 milyon dolar havaya uçtu.