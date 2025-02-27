Eyüpsultan'da, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çetin, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Ancak kırmızı ışıkta durmayarak hızla ilerleyen kamyonet sürücüsü Yahya Berkay Şahin, Çetin’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çetin, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çetin’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Çetin hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Yahya Berkay Şahin, gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şahin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.