Otomatik vitesli araç kullanıcıları arasında yaygın olan kırmızı ışıkta vitesi "N" yani 'boş' konumuna alma alışkanlığı, modern şanzıman sistemlerinde ciddi mekanik hasarlara yol açıyor. Otomotiv mühendisleri ve teknisyenler, yakıt tasarrufu veya motoru rahatlatma amacıyla yapılan bu işlemin, aslında şanzıman ömrünü tüketen en büyük kullanıcı hatalarından biri olduğu konusunda uyardı.

BASINÇ DÜŞERKEN AŞINMA ARTIYOR

Otomatik şanzımanların sağlıklı çalışması, sistem içindeki hidrolik yağ basıncına bağlıdır. Araç "D","Sürüş" konumundayken aktif olan yağ pompası, tüm hareketli parçaları yağlayarak hazır bekletir. Vites boşa alındığında ise bu basınç düşer. Işık yeşile döndüğünde vitesin tekrar "D"ye alınmasıyla birlikte sistemin basınç oluşturması için zamana ihtiyacı vardır. Basınç tam oluşmadan gaza basılması, kavrama balataları ve dişlilerin yağsız sürtünmesine, uzun vadede ise yüksek maliyetli revizyon gerektiren arızalara neden olur.

YAKIT TASARRUFU ETKİSİ YOK

Modern enjeksiyonlu araçlarda motor kontrol ünitesi (ECU), araç sürüş konumunda frenle durduğunda yakıt tüketimini otomatik olarak en alt seviyeye çeker. Bu nedenle vitesi boşa almanın yakıt tasarrufuna etkisi bulunuyor. Ayrıca güvenlik açısından, vitesin "N" konumunda olması ani bir manevra gerektiren durumlarda sürücüye saniyeler kaybettirerek kaza riskini artırıyor.

MEKANİK AKSAMDA YORGUNLUĞA NEDEN OLUYOR

Sürekli "N" ve "D" geçişleri yapmak; şanzıman içindeki hidrolik valfleri ve kavramaları gereksiz çalışma döngüsüne sokar. Motoru ve şanzımanı şasiye bağlayan takozlar üzerinde kümülatif bir yorgunluk yaratarak titreşim sorunlarını başlatır. Aks ve diferansiyel dişlilerindeki boşlukların artmasına sebep olur.

BU ŞEKİLDE BEKLEYİN

Uzmanlara göre kısa süreli duraklamalarda, trafik ışıklarında ve dur-kalk trafikte vites konumu değiştirilmemelidir. Aracın "D" konumunda kalarak ayağın frende tutulması veya varsa "Auto Hold" özelliğinin kullanılması, şanzıman sağlığı için en doğru yöntem. Vitesin boşa veya park konumuna alınması, sadece motorun kapatılacağı veya uzun süreli beklemelerin yapılacağı durumlarda öneriliyor.