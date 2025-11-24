Olay, dün saat 09.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed Yağız Ö. (26), 34 NMG 536 plakalı aracıyla seyir halindeyken, 34 GZG 696 plakalı otomobilin sürücüsüyle yol verme konusunda tartışmaya girdi. Tartışmanın ardından 34 GZG 696 plakalı aracın sürücüsünün birkaç kez ani fren yaptığı ve trafik akışını tehlikeye soktuğu öne sürüldü.

Kırmızı ışıkta durulduğu sırada söz konusu sürücü araçtan indi. Muhammed Yağız Ö.’ye hakaret edip küfür ettiği belirtilen sürücünün, diğer aracın kapısını zorlayarak açmaya çalıştığı anda otomobil hareket edince dengesini kaybedip yere düştüğü ifade edildi. Olayın ardından Muhammed Yağız Ö. bölgeden uzaklaştı.

'ANİDEN ÖNÜME KIRDI'

Şikayet sonrası emniyete giden Muhammed Yağız Ö., ifadesinde olayın başlangıcını şöyle anlattı:

D-100 bağlantısında ilerlediği sırada kırmızı renkli 34 GZG 696 plakalı aracın arkadan makas atarak geldiğini gördüğünü, aracın önünde ani fren yapması üzerine video kaydı almaya başladığını söyledi. Video kaydı başladıktan sonra sürücünün iki kez daha ani fren yaptığını belirten Yağız Ö., tartışmadan uzaklaşmak için sağ şeride geçtiğini ancak diğer sürücünün peşinden gelerek tacizi sürdürdüğünü öne sürdü.

Yağız Ö., ışıklarda yeniden önüne kırdığını ve kırmızı ışıkta durduğunu, bu sırada karşı tarafın araçtan inip küfür ve hakaret ettiğini belirtti.

'KAPIYI ZORLADI, KOŞARKEN DÜŞTÜ' İDDİASI

Yağız Ö., ifadesinin devamında ise karşı sürücünün camı kapatırken de hakaret ettiğini, ardından kapıyı açmaya çalışıp kapı kolunu zorladığını söyledi.

Işık yeşile döndüğünde daha fazla muhatap olmamak için aracı hareket ettirdiğini belirten Yağız Ö., bu sırada sürücünün arkasından koştuğunu, camına birkaç kez vurduğunu ve ardından yere düştüğünü ifade etti. Yağız Ö., olay esnasında kendisinin hakaret edip etmediğini hatırlamadığını da dile getirdi.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından iki sürücü de emniyete giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Görüntülerin incelenmesi ve tarafların ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.