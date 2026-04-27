İspanya'da 'Aragón derbisi' olarak bilinen Huesca ve Real Zaragoza arasındaki mücadelenin son dakikalarında yeşil sahalarda nadir görülen bir an yaşandı.



İkinci yarıda bulduğu penaltı golü ile karşılaşmanın sonuna önde giren Huesca'da futbolcu Jorge Pulido ile rakip takım Zaragoza'nın kalecisi Esteban Andrada arasında sözlü tartışma yaşandı.





Sarı kartı olan Andrada, Pulido'yu itmesinin ardından karşılaşmanın hakemi tarafından ikinci sarı kart ile oyundan atıldı.



KART SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ



Kırmızı kart görmesinin ardından kaleci Andrada, tartışma yaşadığı Pulido'nun üzerine koştu ve Huescalı futbolcunun yüzüne yumruk attı. Saldırının ardından Huesca kulübesindeki futbolcular, Andrada'ya karşılık vermek için sahaya atladı ve büyük bir kaos yaşandı.



10 MAÇ CEZA ALABİLİR



İkinci sarı karttan ihraç edilen Andrada, rakip takım futbolcunun sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilecek saldırı nedeniyle bu hafta içerisinde disiplin kuruluna sevk edilecek. Geçmiş yıllarda yapılan uygulamalar dikkate alındığında 35 yaşındaki Arjantinli kalecinin 10 maça kadar ceza alması bekleniyor.