Rusya'da oynanan Akhmat Grozny-Zenit St.Petersburg maçında yaşanan bir pozisyon sosyal medyaya damga vurdu.

Akhmat Grozny forması giyen Nader Ghandri faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Oyundan atıldığı için üzgün olan futbolcu, saha kenarına geldiğinde bir hayranının isteğine yanıt verdi. Ghandri, çıkış tüneline yönelirken formasını taraftara hediye edip sahadan çıktı.

Tecrübeli oyuncunun tünele girdiği esnada VAR incelemesi sonucu kartı iptal edildi ve Ghandri sahaya çağırıldı. Ancak formasını tribüne yollayan Ghandri, taraftarı bularak formasını geri almak zorunda kaldı. Yaşanan anlar oyuncular ve taraftarların yüzünde tebessüm oluşturdu.