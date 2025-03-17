38 yaşındaki İspanyol savunmacı, Monterrey’in Pumas ile oynadığı Clausura 2025’in 12. hafta maçında agresif müdahaleleriyle dikkat çekti. Maç boyunca rakip oyuncularla sert ikili mücadelelere giren Ramos, sonunda uzatma dakikalarında doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Yerel basın, Ramos’un maç boyunca agresif bir tutum sergilediğini ve özellikle rakip oyuncularla sert temaslara girdiğini belirtti. İlk yarıda Pumas’tan Pablo Bennevendo’ya doğrudan yüzüne bir yumruk atmasına rağmen hakem ve VAR’ın bu pozisyonu es geçmesi de tartışmalara neden oldu.

Maçın son anlarında gelen kırmızı kart sonrası Ramos’un sosyal medya paylaşımı olay yarattı. Deneyimli futbolcu, maçtan fotoğraflar paylaşarak “Bu ligden kırmızı kart görmeden ayrılmayacağım belliydi” şeklinde alaycı bir mesaj paylaştı.

Bu açıklama, futbol kamuoyunda tepkilere yol açtı. Bazı yorumcular, Ramos’un geçmişinden gelen sert oyun tarzının Meksika Ligi’nde de sürdüğünü belirtirken, bazıları bu paylaşımın hakem kararlarını küçümseyici olduğunu savundu.

Bu kırmızı kart, Sergio Ramos’un Meksika futbolundaki ilk ihracı oldu. Üstelik, daha önce çıktığı üç lig maçı ve Concacaf Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı karşılaşmalarda hiç kart görmemişti.

Olaylı maçın ardından hakem kararları da eleştirilerin odağına oturdu. VAR’ın gözden kaçırdığı pozisyonlar ve Ramos’un sert oyununa geç müdahale edilmesi, Meksika basınında geniş yer buldu.

Sergio Ramos’un kırmızı kart sonrası yaptığı bu ironik paylaşım, tartışmaların fitilini ateşlerken, deneyimli savunmacının ilerleyen haftalarda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.