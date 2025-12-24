Söz konusu levha Almanca “Rote Route” olarak adlandırılıyor. Türkçede “kırmızı rota” anlamına gelen bu sistem, ana yolun yoğun olduğu durumlarda sürücülere alternatif bir güzergah sunduğunu gösteriyor. Levha, trafik sıkışıklığı yaşanan ana arterden geçmek yerine farklı bir rota izlenmesini öneriyor.

2004’TEN BU YANA KULLANILIYOR

Kırmızı rota sistemi 2004 yılından bu yana Almanya’da uygulanıyor. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu Güney Almanya bölgelerinde bu işaretlere daha sık rastlanıyor. Sistem, uzun süren trafik sıkışıklıklarını azaltmayı ve araç akışını daha dengeli hale getirmeyi amaçlıyor.

ALTERNATİF GÜZERGAH NASIL BELİRLENİYOR

Karayolları trafik hizmetleri, yol yoğunluğunu sürekli olarak takip ediyor. Trafik sıkışıklığının uzun süreceği öngörüldüğünde sürücülere kırmızı rota öneriliyor. Bu sayede araçların tek bir noktada yığılması önleniyor ve trafik farklı güzergahlara dağıtılıyor.

YÖNE GÖRE FARKLI SEMBOLLER KULLANILIYOR

Sistemde iki farklı sembol yer alıyor. Kırmızı nokta işareti kuzey yönüne giden sürücüler için kullanılıyor. Güney yönüne gidenler ise daire şeklindeki işareti takip ediyor. Sürücüler, uygun çıkıştan ayrıldıktan sonra kavşaklarda bu sembolleri izleyerek alternatif güzergah üzerinde ilerliyor.

HER ZAMAN DAHA HIZLI OLMAYABİLİR

Yol uzmanı Andreas Feld, kırmızı rotanın her zaman daha kısa sürede varış garantisi vermediğini belirtiyor. Feld’e göre bu sistemin asıl avantajı, sürüşü daha akıcı ve stressiz hale getirmesi. Uzman, uzun süre hareketsiz şekilde trafikte beklemek yerine sabit bir hızda ilerlemenin sürücüler için daha avantajlı olduğunu ifade ediyor.

RADYO VE PANOLARLA DUYURULUYOR

Trafik sıkışıklığının yaklaşık bir buçuk saatten uzun süreceği anlaşıldığında, kırmızı rota bilgisi radyo yayınları ve değişken mesaj panoları aracılığıyla sürücülere bildiriliyor. Yerel trafik hizmetleri, hangi güzergahın takip edilmesi gerektiğini bu kanallar üzerinden duyuruyor.

LEVHAYI GÖREN NE YAPMALI

Uzmanlara göre trafikte sıkışıklık uyarısı alındığında sürücülerin yol üzerindeki kırmızı nokta veya daire sembollerini takip etmesi gerekiyor. Belirlenen çıkıştan ayrılan sürücüler, bu işaretler yardımıyla yoğun bölgeyi geçtikten sonra yeniden ana yola yönlendiriliyor. Sistem, özellikle uzun süreli trafik sıkışıklıklarında pratik bir çözüm sunuyor.