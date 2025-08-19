Kırşehir’de altın madenlerine karşı mücadele sürüyor. Koç Holding ile AKP’li Ferhat Nasıroğlu ortaklığıyla kurulan DEFAŞ Madencilik, Koza Altın, Rönesans Holding ve Mehmet Cengiz’in Eti Bakır’ı başta olmak üzere birçok şirket kentte altın madeni aramak için çalışma başlattı. Madenlerin koruma altındaki Seyfe Gölü, Kızılırmak Havzası ve kentin ormanlarını kapsadığını belirten köylüler ise mahkemeye başvurdu.

YURT DIŞINA GİDECEK

DEFAŞ’ın, Boztepe’de hayata geçirmek istediği maden projesine karşı önceki gün Karahıdır Köyü’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan, Karahıdır Köyü Muhtarı Gürbüz Ceyhan, Karahıdırlılar Dernek Başkanı Abdullah Durmuş, Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Duran, İYİ Parti İl Başkanı Nuri Araz, Sol Parti İl Başkanı Şakir Şenol katıldı. Madenlerin bölge için büyük tehdit olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, sahada yapılan analizlerde toryumdan lityuma kadar birçok değerli elementin olduğunu belirtip ÇED raporunda 200 bin ton cevherin yurt dışına çıkarılacağının yazdığını söyledi.

‘CAN ÇEKİŞİYORUZ’

Projenin hayata geçmesi halinde Karahıdır, Cemele, Yağmurlu Köyleri, Karacaören ve Dalakçı’nın bulunduğu geniş alanın tamamen madene açılacağını ifade eden CHP’li Ekicioğlu şunları söyledi: “Biz ülkenin gelişmesine değil, ekokırıma karşıyız. Maden için kullanılacak su Kapulukaya Barajı’ndan taşınacak. Burası bizim içme suyu kaynağımız. 450 metrelik sondaj kuyuları açılacak. Boztepe’de, Özbağ’da ve Kırşehir’de su yok, adeta can çekişiyoruz.”

‘Yalanlara kanmayın’

CHP’li Metin İlhan: Bu zenginlik sömürge madenciliğinin kurbanı olacak. 2 şirket zengin olacak diye insanların geçim kaynaklarını, tarımı ve hayvancılığı ellerinden alacaklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk emperyalistlere karşı büyük bir savaş versin ama hiç direnmeden topraklarımızı alalım emperyalist güçlere verelim.

Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Ömer Duran: ÇED raporunda özel mülkiyet izinleri için 195 milyon TL ayrıldığı, dönüm başına yaklaşık 26 bin TL’lik değer biçildiği belirtiliyor. Şirketin Karahıdır Köyü’nde arazileri değerinin çok üstünde alacağı yalanına inanmamak gerek. Madencilik başlayınca köylü yerinden olacak.

‘Altına değil, suya oksijene ihtiyaç var’

Kırşehir’in Karahıdır Köyü’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında vatandaşlar da tepkilerini dile getirdi. Emekli bir öğretmen, “Son meramız madencilere teslim olduğunda, son arazilerimiz betona gömüldüğünde ve son ağaçlarımız kesildiğinde bizim insanlarımız acaba ne yiyecek? Eğer yerin altındaki altın, yerin üstündeki oksijenden değerli ise yarın kazma kürek alıp yeri eşmeye başlayalım. Bizim suya ve oksijene ihtiyacımız var” ifadesini kullandı. Bir başka vatandaş ise Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Bunlar geldikleri gibi gidecekler” sözünü hatırlattı.

TAŞ MI YİYELİM?

Köylüler tepkilerini şu sözlerle dile getirdi: “Biz arpa ile buğday ile geçiniyoruz, toprak ile taş ile geçinmiyoruz”, “Tarlaları verelim de aç mı kalalım? Bu nasıl işmiş böyle?”, “Toprağımı hiç kimseye vermem.”

Maden Kırşehir’de atık tesisi Kastamonu’da

Projenin hazırlık sürecini eleştiren Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, ÇED raporunun ciddiyetsiz ve hatalarla dolu olduğunu savundu. Raporda koordinatların yanlış verildiğini, herhangi bir doğal afet durumunda en yakın itfaiyenin, Kırşehir’e 96 km uzaktaki Nevşehir Avanos Belediyesi olarak gösterildiğini, atık bertaraf adresinin ise 322 km uzaklıktaki Kastamonu’da bir ilçe olarak yazıldığını aktardı. Ekicioğlu, “Toprağımızı vermeyeceğiz, geleceğimizi savunacağız. Tarih bizi mücadele edenler olarak, onları ise talan edenler olarak yazacak” dedi.