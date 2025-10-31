Ülkenin hemen her bölgesinde yaşanan doğa katliamlarına bir yenisi daha ekleniyor. Koç Holding ve AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun ortak şirketi DEFAŞ’ın Kırşehir’de altın aramak için yaptığı başvuru için, Çevre Bakanlığı’nda İnceleme Değerlendirme toplantısı düzenlendi. Tüm itirazlara rağmen Bakanlık’tan projeye onay geldi.

Onay ile birlikte şirket 22 bin dönüm arazide kazı yaparak toprak çıkarmaya başlayacak. Siyanür havuzları oluşturulacak. İliç’te faciaya yol açan kulelerin benzeri toprak kuleleri dikilecek. Bölgede altın aramak üzere 14 ayrı ocak açılacak. 32 milyon metreküplük üç zehirli atık barajı da inşa edecek.

RAKAMLARLA OYNUYORLAR

Kararın ardından Kırşehir Çevre Koruma Platformu üyeleri Bakanlık önünde protesto gösterisi yaptı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Maden lobisi kazandı ama mücadelemiz sürecek. Anadolu da zamanında işgal edildi. Bizler direnen Atalarımızın torunlarıyız. Cumhuriyeti Atatürk 13 milyon nüfusla kurdu. Biz onun çocuklarıyız” dedi. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise “Dört yıldır bu vahşi sömürge madenciliğiyle mücadele içerisindeyiz. Rakamlarla oynuyorlar. Halk Kırşehir’de maden ocağı istemiyor. Şehri zehirleyeceksiniz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 200 bin insan aç kalacak. Buradan çıkan altın da Türkiye’de kalmayacak’’ dedi.

Saadet Partisi Kırşehir İl Başkanı Davut Aygün ise şunları söyledi: “20 yıldır ‘Ben tek adamım, ülke benim, saray da benim yer altı yer üstü de benim’ diyen insanlar şimdi de Kırşehimize göz dikti. ABD’den aldıkları talimatla ülkemizin değerli madenleri dış güçlere peşkeş çekilecek.”

Yıllık 500 milyon litre su tüketecek

Türkiye susuzluk ve kuraklıkla boğuşurken İç Anadolu’nun göbeğindeki Kırşehir’e kurulacak bu maden tesisi günde 1.3 milyon litre su tüketecek. Tesisin yıllık su ihtiyacı ise yaklaşık 500 milyon litre. Bu, büyük bir ilçenin bir yılda harcayacağı toplam su kadar. Bugüne kadar 50’den fazla köy maden için boşaltılırken TÜİK 2024 verilerine göre; madene yakın tarım arazilerinde verim yüzde 60 düşüyor. Çevrecilerin bu madenden büyük zarar göreceğini söylediği Seyfe Gölü, 27’si nesli tükenme tehlikesinde bulunan 187 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.