CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi Kırşehir oldu. Sıcak havaya rağmen mitinge on binlerce vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla 23 Mart’ta başlattığı mitingler serisini bu kez Kırşehir’de gerçekleşti. Mitingin yapılacağı Cacabey Meydanı, barikatlarla çevrilerek güvenlik önlemleri alındı. Meydana Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fotoğrafları ve CHP bayrakları asıldı.

Saat 19.30’da Cacabey Meydanı’nda başlayan büyük buluşmada, on binlerce vatandaşa seslenen Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- Milletin seçtiğine, üç kez üst üste İstanbul'u kazanan ve siz takdir ederseniz Türkiye'nin bundan sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'na darbeye giriştiler. Tayyip Bey'e buradan sesleneyim. Kırşehir'de, Anadolu'nun ortasındayız. Koca bir meydan 'İstifa' diye inliyor. 23 yılın sonunda bu şehir, İstanbul, Türkiye başka bir tercihte bulunmuş. Tarihe, yıllarca iktidar kalmış birisi olarak geçmek varken, darbeci olarak geçmek, milletle inatlaşarak geçmek, siyasi hayatının sonuna bir darbenin başı olarak geçmenin sonu budur işte. Meydan 'İstifa, istifa' diye inliyor.

- Türkiye, ancak ve ancak kayıtsız ve şartsız adaletin hakim olduğu bir ülke olursa, berekete, refaha ve bolluğa kavuşur. Biz, Türkiye’yi sadece yönetmek için değil, onarmak, iyileştirmek, kalkındırmak için yola çıktık. Bu yolun adı adalettir. Bizim davamız, milletin yüreğinde hissettiği işte bu adalet davasıdır.

- Siyaset fena halde futbola benzetiliyor. Son maçı yıllar sonra büyük bir farkla biz kazandık, Reis'iniz topu almış koltuğunun altına koymuş eve doğru gidiyor. Soruyorsun 'Ben kaybettim topu keseceğim' diyor 'Reis, kaybettiniz yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin verin biz maça çıkacağız' deyin. Korkakların, hazımsızların partisi olarak tarihe geçeceksiniz, reisin peşinden gidin AK Partililer, yok siyaset yapacaksınız topu alın elinden, gelin sahaya. Hodri meydan, kim kazanacak, millet karar versin!

- Bu ülkede herkes kendine göre bir beka tanımı yapıyor. Esas beka sorunu yabancı ülkelerin Türkiye'de hayal kurması değil, esas beka sorunu bu ülkenin gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır. Tüm gençlere söz veriyorum; iktidar değişecek, Avrupa'ya vizesiz girilecek. Tarımda da geçimde de adalet gelecek, kısa çöp uzun çöpten, bu meydan uzun adamdan, vatan evlatları bakan evlatlarından hakkını alacak, söz veriyorum.

- Erdoğan, Ekrem Başkan'ın 31 yıl önce alnının teriyle aldığı diplomayı sırf kendisine rakip olacak diye iptal ettirdi ya gençler de Erdoğan'ın olmayan diplomasını soruyorlar. Diyorlar ki, 'Diplomasız Erdoğan.' Gençler bu diplomasızı ilk seferde göndermeyi, diplomasını elinden aldığını Cumhurbaşkanı yapmaya var mıyız?

- Senin Filistin hassasiyetin yok, Trump korkusu var. Hem bu Erdoğan hem de bunu Dışişleri Bakanı TikTok'çu Hakan. İsrail Filistin'in canına okudu, tık yok. Trump Netanyahu'ya gaz veriyor, !Gazze'yi otel yapacağım, Filistinlileri süreceğim! diyor, bunlarda tık yok! Neden, Erdoğan'dan sonra Cumhurbaşkanı olacak TikTok'çu Hakan. Kendi döneminde MİT'in bütün verilerini çaldırandan, devletin bütün bilgilerini, vatandaşın TC numaralarını çaldırandan, sıkışınca 'Suriye'ye geçer, iki bomba Türkiye'ye atar, savaş çıkarırız' deriz adamdan Cumhurbaşkanı olmaz. Hadi orada, pabucumun TikTok'çusu Hakan.

- Gençler, Erdoğan sizi sevmiyor. Niye, fakirsiniz de ondan. Erdoğan zengin sever, zengini destekler, fakiri, yoksulu, emekliyi, emekçiyi asla desteklemez. Erdoğan emekliyi, asgari ücretliyi, memuru, esnafı ve çiftçiyi sevmez ama onların hepsinin adı halktır. O halka sahip çıkacak olan halkın partisidir. CHP'dir. Ne yazık ki parasını verene taraf olan yargı, vicdanları yaralıyor, halkın adalet duygusunu incitiyor.

- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde, ona demişler ki 'Aha dosya bu kadar.' Biz dedik ki, 'Çalmadıysan, çırpmadıysan, bu işlere karışmadıysan korkma. Kaya gibi arkandayız.' Herkese dedi ki, 'Ben 7 metrekare yerde nasıl yatarım?' Biz de dedik ki, 'Yatan nasıl yatıyorsa, namusunla öyle yatarsın ama bunlara boyun eğmezsin.' Maalesef buna, 'Ya AK Parti'ye katıl, ya Silivri'ye tıkıl' dediler. Tabii bunun karşılığında bizim en gurur duyduğumuz 38 tane birbirinden mert kadın belediye başkanlarım var. Ama bunlardan birisine erkeklerin baskısıyla, firmaları zordaymış, 'kurtarırız' diyerek Aydın'ın iradesine... AK Parti'ye teslim olursa firmaya destek geleceğini bilenler firmanın kağıtlarını alıyorlar, firma tarihi bir çıkış yaşıyor. O çıkışı da o firmaya yapılacak bundan sonraki destekleri de Türkiye siyaset tarihinin topuğunu bırak, en büyük tabansızlığını da bunların yanına bırakırsak namerdiz. Hepsini geri alacağız, hepsinden hesap soracağız.

- Murat Kapki... Tayyip Erdoğan'dan ödüller alan, daha önce de 3-4 defa iftiraya ama 'At' dedikleri kadar iftira atamadığı için çıkamamış birisini bu sefer AK Partili biri ziyaret ediyor. Mücahit Birinci. Onun, Tayyip Bey'in sarayında fink atan, AK Parti'de fink atan, televizyonlarda ona buna iftira atan, pahalı arabalarla dolaşan, dört bir tarafa dağıtılmışları savcılar adına AK Torosçu savcılar kendine avukat tutmuş. Yolluyor, gizli belgeleri gösteriyorlar, 'Savcı bey yakınım, benim dediğim gibi iftira at çıkarayım' diyor. Bu Mücahit Birinci diyor ki, 'CHP kurtultayına para verdim diyeceksin, İmamoğlu'na para verdim' diyeceksin. Adam diyor ki, 'Vermedim.' Diyor ki, 'Bunlar gazetecileri satın aldı diyeceksin, 2 milyon dolar vereceksin, savcı seni iki hafta sonra salıverecek' diyor. Bunun şikâyetini HSK'ya yapıyoruz, memleketin Adalet Bakanı 'Bizimle ne ilgisi var' diyor. Bir müfettiş görevlendireceğine, soruşturacağına, yerine bu ülkenin kıymetli savcılarına atama yaptıracağına bu AK Toroslar çetesine yeni operasyon yaptırıyorlar.

- Bizim biricik kardeşimiz Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'imize operasyon yaptılar.

Ayrıntılar geliyor...