Koç Holding ve AKP'li Vekil Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas ortaklığındaki DEFAŞ tarafından Kırşehir’i çevreleyen Kervansaray Dağları’nda yapılmak istenen altın madeni projesi için nihai karar niteliğindeki 3. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapıldı. Kırşehir Çevre Koruma Platformu, toplantıya ilişkin Bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Ekicioğlu: "Esas gözden kaçırdıkları şey Kırşehir'deki değerli elementler"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, toplantının bitmesinin ardından yaptığı açıklamada, altın madeni projesinin kabul edildiğini belirterek kazananın maden lobisi olduğunu söyledi. Projenin çevreye ne kadar zararlı olduğunu anlatmalarına rağmen bütün kamu kuruluşlarının görüşlerinin olumlu çıktığına dikkat çeken Ekicioğlu, şunları kaydetti:

- Kırşehir Belediyesi ve Özbağ Belediyesi'nin, çevrecilerin ve odaların olumsuz görüşlerine rağmen bunu onayladılar. Oysa ki bu madenin tamamen dışarıda işleneceğinin bir göstergesidir. 200 bin ton yıllık konsantre edilmiş ham madde dışarı gidecek. Ne kadarının geri getirileceği, ne kadar altın çıkarılacağı şirketin vicdanına kalmış. Esas gözden kaçırdıkları şey Kırşehir'deki değerli elementlerdi. Oysa firma, 'değerli elementler yok' diyor. Bugün kamu kurumlarının ve devletin sistemini devreye geçirerek burada değerli element var mı yok mu firmanın aldığı karotlarından tahliller yaptıralım ve tarafsız bir kurum bunu raporlasın. Kent Konseyi'nin çıkardığı, rapor ettiği değerli elementler firmayla tam tersi. Bunun için biz bu mücadeleyi hukuk yollarıyla hep birlikte devam ettireceğiz.

"Değerli elementleri yurt dışına çıkarmaya asla müsaade müsaade etmeyeceğiz"

- Sanmasınlar ki biz pes edeceğiz. Bugün maden konusunda maden lobilerine karşı en son bizim arkadaşımız Hakan Tosun, İstanbul'da öldürüldü. Akşehir'e gelmişti. Serbest gazeteciydi, çevreciydi, doğacıydı. Niçin öldürüldü? Herkes bunun üzerini örtmeye çalışıyor. Reşit Kibar Artvin'de katledildi. Biz onların mirasını hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. Bedeli ne olursa olsun biz onlardan aldığımız bayrakla birlikte onlarla çıktığımız yolda yolumuza devam edeceğiz. Ne Kırşehir'in ne Türkiye halkının kuşkusu olmasın. Bu değerli elementleri yurt dışına çıkarmaya asla müsaade müsaade etmeyeceğiz. Altın adı altında değerli elementler yurt dışına kaçırılıyor. Bu bir suçtur. Ülkenin kaynakları talan edilmekte, gerçekten büyük bir suç deniyor. Bu İDK'da sivil toplum örgütleri, meslek odaları vardı. Kamu kurumunun yöneticisinin, firmanın yetkilisi gibi davranması gerçekten yüreğimi acıttı. Bu da tarihe herkesin önünde not düştü. Bundan dolayı da katılımcılara destek verenlere teşekkür ediyorum. Burada mücadelemiz devam edecek.

CHP'li İlhan: "Kırşehir'de kanser oranı çok yükselecek ama orada bunu bize anlatacak, karşı görüş bildirecek bir kişi yok"

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da yaklaşık dört yıldır vahşi sömürge madenciliği ile mücadele içerisinde olduklarını söyleyerek "Her platformda Kırşehir'deki bu vahşi sömürge madenciliğini gündeme getiriyor getiriyoruz. İnsanlarımız Kırşehir'de çok kızgınlar ve kırgınlar" dedi.

Üçüncü kez Bakanlık'ta toplanıldığına değinen İlhan, "Birincinin ikinciden, ikincinin üçüncüden çok farkı yok. Tabii ki biz orada bütün görüşlerimizi dile getirdik. Ne yapıyorlar? Yaptıkları şey şu rakamlarla oynuyorlar. Masa başında birtakım söylemler var. Şu kadar patlayıcı kullanılacak, şu kadar işte ses getirecek, şu kadar şunu yapacağız, bu kadar bunu yapacağız. Bilimsel olarak yapılmış hiçbir şey yok. Maden ocağının bulunduğu yer Kırşehir merkeze çok çok yakın. İçinden Kırşehir'e gelen bir suyumuz var. O suyu insanlar kullanıyorlar ve içiyorlar. Bu madende kimyasal maddeler kullanılacak. Bir sürü kimyasal atık ortaya çıkacak. Bu kimyasal maddeler, kimyasal atık suya karışacak ve şehri zehirleyecek" diye tepki gösterdi.

"ÇED raporunda uzman görüşü yok"

ÇED raporunda da uzman görüşü olmadığının belirten İlhan, "Bize gösterdikleri bir raporda sadece bir tahlil yapılmış suda. Onu da çevre teknisyenleri yapılmış. Herkes aynı şeyi söylüyor. Kendileri de söylüyor. Arsenik miktarı çok yüksek. Kurşun miktarı çok yüksek. İnsanlar orada lösemi olacaklar, lenfoma olacaklar. Kırşehir'de kanser oranı çok yükselecek. Ama orada bunu bize anlatacak, karşı görüş bildirecek bir kişi yok" dedi.

Özel: "Eğer bu proje gerçekleşirse kimse Kırşehir'i artık Kırşehir olarak beklememeli"

"Kırşehir Türkiye'deki en az yağmur alan son beş ilden bir tanesi"

Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, Kırşehir'deki en temel problemin su sorunu olduğuna dikkat çekerek "Bu hem Kırşehir açısından çok önemli bir sorun hem de Ankara açısından çok önemli bir sorun. Zaten Kırşehir Türkiye'deki en az yağmur alan son beş ilden bir tanesi. Bu sebeple zaten bir sorunumuz var. Ayrıca bu maden sahasının olduğu yerde bizim Kırşehir'in içme sularının kuyuları var. Bu dağ bizim su depomuz, Kırşehir'de yaşayan insanların suları buradan geliyor. Kuyulardan buraya akıyor. Buradaki dağın yaklaşık olarak 1800 dönüm bir arazi üzerine bir çukur açılacak. 1800 dönümlük bir arazide bir çukur açılacak. Bu çukurun derinliği 910 metre. 910 metreye buraya yağan yağmurlar dolacak. Kırşehir'in sularını, kuyularını besleyen Kılıçözü Çayı'nı besleyen yağmurlar yağdığı zaman artık buralara akmayacak. Şehrin su kaynakları sularla beslenmeyecek ve bu çukura dolacak ve şu çukurdan da buharlaşıp gidecek" diye konuştu.

"Madenin işletilmesi için suya ihtiyaç var ancak su bulamıyorlar"

Bu durumun Ankara'yı da etkileyeceğini belirten Düger, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz buradaki kuru derelerin üzerine liç yığınları yerleştirilir, pasalar yerleştirilecek ve ocaklar buralara açılacak. Bu derelerden akan sular, yağmur yağdığı zaman Kılıçözü Çayı'na akacak. Kılıçözü Çayı'ndan da Kızılırmak'a gelecek ve kirlenmiş su bu vesileyle Ankara'ya gelecek.

"Ankara'nın suyu da zehirlenecek"

Düger ayrıca, "Ankara'nın suyunu da zehirlemiş olacağız. Eğer bu şekilde maden projesi devam ederse yani Ankara'da yaşayan 6 milyon insan susuz kalacak. Zaten geçenlerde biliyorsunuz Ankara'da yaşıyorsanız biliyorsunuz sular kesildi. Yani sular artık kaldırmıyor ve yetersiz hale geliyor." ifadelerini kullandı.