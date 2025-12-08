Soğuk havalar etkisini göstermeye başlar başlamaz Türkiye’de bitki çaylarına ilgi adeta patladı. Özellikle büyük şehirlerde aktarların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Ihlamur, adaçayı, kuşburnu ve zencefil karışımları raflara konulduğu anda tükeniyor. Aktarlar, “Bu yıl talep geçen yıldan en az iki kat fazla. Ne getirsek hemen bitiyor” diyerek yoğunluğu anlattı.

Vatandaşların doğal çözümlere yönelmesinin en önemli nedeni hastalık sezonunun başlaması. Birçok kişi bağışıklığını güçlendirmek, gribal enfeksiyonlara karşı korunmak ve kışın etkilerini hafifletmek için bitki çaylarına sarılmış durumda hatta bazı kişiler "Bağışıklığımızı korumak için tek çare" ifadeleri ile durumu özetliyor. Özellikle ekonomik şartlar nedeniyle doğal yöntemlere yönelim de belirgin şekilde artmış durumda.

"KIŞ AYLARINDA KORUYUCU ETKİ GÖSTEREBİLİYOR"

ABD’deki Colorado Üniversitesi Beslenme ve İntegratif Tıp Uzmanı Dr. Emily Carter, bitki çaylarının dünya genelinde kış aylarında en çok tercih edilen desteklerden biri olmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Carter, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Ihlamur ve adaçayı gibi bitkilerde doğal antioksidanlar bulunuyor. Bu tür içecekler, soğuk havalarda bağışıklık sistemini destekleyen hafif ama etkili bir koruma sağlar. Ancak en önemli nokta, bunların bir tedavi değil, destekleyici bir yöntem olduğunun unutulmamasıdır.”

ZENCEFİL-LİMON KARIŞIMI ÇOK ÖNERİLİYOR

Uzmanlara göre özellikle kuşburnu, yüksek C vitamini içeriğiyle kış döneminde en çok önerilen bitkisel içeceklerden biri. Zencefil–limon karışımları ise hem ısıtıcı etkisi hem de anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle talep görüyor.

Aktarlar bu yıl çay karışımlarına talebin giderek arttığını, bazı müşterilerin “stok yapıyoruz” diyerek kilogramlarca ıhlamur ve kuşburnu aldığını belirtti. Kimi aktarlarda en popüler ürünlerin günlük satışı geçen seneye göre üç katına çıkmış durumda.

Uzmanlar, bitki çaylarının yararlı olabileceğini ancak bilinçsiz tüketimin risk taşıdığını vurguluyor. Özellikle hamileler, emziren anneler ve kronik hastalığı olanların doktor önerisi almadan yüksek miktarda tüketmemesi gerektiği belirtiliyor.