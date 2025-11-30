Türkiye’de son dönemde art arda yaşanan gıda zehirlenmesi olayları, tavuk etinin doğru şekilde muhafaza edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle kalabalık düğün ve toplu yemek organizasyonlarında tavuk kaynaklı zehirlenmelerin sık görülmesi, hem gıda güvenliğine hem de hazırlık süreçlerine dair denetim eksikliklerini gündeme taşıdı. Uzmanlar, soğuk havalarda bile tavuk etinin hızla bakteri üretebildiğini ve toplu tüketimlerde riskin çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

YANLIŞ SAKLAMA KOŞULLARI ZEHİRLENMEYİ TETİKLİYOR

Tavuk etinin 2–4 derece arasında saklanması gerektiği, dışarıda uzun süre bekletilmesinin ise salmonella ve kampilobakter gibi bakterilerin hızla çoğalmasına yol açtığı belirtildi. Uzmanlar, soğuk havanın tavuk etini koruduğu yönündeki yaygın inanışın yanlış olduğunu, dış ortamın sıcaklığı ne olursa olsun etin gerekli hijyen koşullarında muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Tavuk ürünlerinin çözündükten sonra tekrar dondurulmasının da yüksek risk taşıdığı vurgulandı.

KİMYASAL MADDE KAYNAKLI ZEHİRLENMELERDE BELİRTİLER KARIŞABİLİYOR

Uzmanlar, bazı zehirlenme vakalarında kimyasal maddelerin de etkili olduğunu, bu tür durumlarda belirtilerin gıda zehirlenmesiyle karıştırılabileceğini ifade etti. Kimyasal bulaşmanın olduğu vakalarda mide bulantısı, baş dönmesi, kusma ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerin hızla ortaya çıktığı, bu yüzden erken müdahalenin hayati önem taşıdığı aktarıldı. Kimyasalların tavuk ürünlerine nasıl karıştığını tespit etmenin güç olduğu, bu nedenle denetimlerin titizlikle yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

KALABALIK ORGANİZASYONLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

Düğün, nişan, taziye ve toplu yemek verilen etkinliklerde tavuk eti sıklıkla tercih ediliyor. Ancak yüksek porsiyonlu pişirme süreçlerinde hijyen kurallarının ihmal edilmesi, yetersiz soğutma ya da uzun süre bekleme nedeniyle riskin arttığı ifade edildi. Uzmanlar, toplu yemek firmalarının daha sık denetlenmesi gerektiğini, vatandaşların da tükettikleri ürünlerin sıcaklık ve tazelik durumu konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

UZMANLARDAN TÜKETİCİLERE KRİTİK TAVSİYELER

Uzmanlar, kış aylarında tavuk eti tüketirken şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi:

– Tavuk ürünlerini asla oda sıcaklığında bekletmeyin

– Çözündürülen eti yeniden dondurmayın

– Pişmiş tavuğu buzdolabı dışında bekletmeyin

– Toplu yemek organizasyonlarında sıcaklık ve hijyen koşullarını sorgulayın

– Belirti gördüğünüzde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun

Art arda yaşanan zehirlenme vakaları sonrası uzmanlar, hem gıda güvenliği kontrollerinin artırılması hem de tavuk eti tüketiminde vatandaşların daha bilinçli davranması gerektiğini vurguladı.