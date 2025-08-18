Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu’da yüksek, batı ve iç bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bir haftadır Marmara ve Kuzey Ege’de etkili olan kuvvetli rüzgarın pazartesi itibarıyla hızını kaybettiğini belirtti. Şen, salı gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde rüzgarın tamamen etkisini yitireceğini ifade etti.

AŞIRI SICAKLARA VEDA

Rüzgarın azalmasıyla birlikte Türkiye genelinde daha sakin bir hava beklendiğini söyleyen Şen, “Sıcaklıklar ortalamalarda devam edecek. İstanbul’da 30 derece civarında seyredecek. Aşırı sıcaklık görülmeyecek” dedi.

Şen, salı günü İç Anadolu’da kısa süreli sıcaklık artışı yaşanabileceğini, Trakya’da ise akşam saatlerinden itibaren yerel yağışların görülebileceğini aktardı. İstanbul’da ise yalnızca bulutlanma ve hafif çisenti olasılığı bulunduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki haftanın sonunda sıcaklıklarda 2-3 derecelik artışların olabileceğini belirten Şen, bunun bir sıcak hava dalgası olmayacağını vurguladı. Ayrıca eylül ayının yaz mevsimi etkisiyle geçeceğini, hatta ekim ortasına kadar yazdan izlerin sürebileceğini söyledi.

MAALESEF DİYEREK AÇIKLADI

Prof. Dr. Şen, "Yağış yok maalesef. Türkiye'de uzun süredir olmayacak gibi gözüküyor. Ta ki işte deminden söylediğimiz gibi Eylül ayı yaz bitsin ondan sonra bakılacak " değerlendirmesinde de bulundu.