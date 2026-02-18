2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yapılan kros kayak yarışında piste giren köpek kısa süreliğine büyük tedirginlik yarattı.

Kış Olimpiyatları'nda yarış sırasında piste giren bir kurt köpeği, bitiş çizgisine yaklaşan yarışmacılarına arkasından koşmaya başladı. Hızla bitiş çizgisine doğru koşan kurt köpeği bir anlığına izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

GÜVENLİKLER HAREKETE GEÇTİ

Mücadele devam ederken kayak pistine giren kurt köpeği, sporculara zarar vermedi ve yanlarından geçerek koşmaya devam etti. Kısa süreli şaşkınlık yaratan olayın ardından yaşananlar gündem oldu. Kurt köpeğinin tasmalı olduğunu fark eden izleyenler derin bir nefes aldı.

Görevliler duruma hızla müdahale ederken yarış güvenlik önlemleri kapsamında kısa süreliğine kontrol altına alındı. Herhangi bir sporcuya zarar gelmediği anlar kısa sürede gündem oldu.