Türkiye, Pasifik Okyanusu’nda gelişen La Niña etkisini sonbahar ve kış aylarında hissedecek. Uluslararası iklim kurumlarının raporları, bu etkinin atmosferik dolaşımı değiştireceğini ve kış koşullarını belirleyeceğini ortaya koydu.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Haziran ayından itibaren La Niña koşullarına geçildi. Ocak 2026’ya kadar zayıf ya da orta şiddette devam etmesi bekleniyor” dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Güven Özdemir ise, “Model çalışmalarında La Niña’nın bazı evrelerde güçleneceği, bazı dönemlerde ise zayıflayacağı görülüyor” ifadelerini kullandı.

KURAKLIK SONA ERECEK

Adil Tek, “Eylül ve ekim kurak geçecek. Kasım ayında bazı bölgelerde kuraklık devam edecek. Ancak aralık ayında ortalamanın üzerinde yağış bekleniyor, kuraklık büyük oranda sona erecek” değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Güven Özdemir de, “Sonbaharın ikinci yarısından itibaren kuraklık riski yüksek. Ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek” dedi.

VORTEX UYARISI

Kutup bölgesindeki gelişmelere dikkat çeken Adil Tek, “Bu yıl vortexin bozulacağı yönünde beklentiler var. Eğer bu gerçekleşirse kış daha sert geçebilir” diye konuştu.

HAFTA SONU SICAK DALGA GELİYOR

Adil Tek ayrıca hafta sonunda sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirterek, “Pazar günü İstanbul’da sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. Marmara’da poyraz sürecek, yağışlar 14-15 Eylül’e kadar görülmeyecek” dedi.