Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kaan Gürbüz, kış sporlarında yaralanmalar ve soğuk yanığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kış sporları sırasında meydana gelebilecek yaralanmaların büyük ölçüde önlenebilir olduğunu belirten Doç. Dr. Gürbüz, dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

Doğru ekipman kullanımının önemine değinen Doç. Dr. Gürbüz, "Türkiye'de kış mevsiminin etkisini arttırması ile birlikte tüm Türkiye çapında her hafta sonu tahminen 15-20 bin kişi kayak sporu ile ilgilenmektedir. Bunların bazıları profesyonel bazıları amatörcedir. Bu spor dalında yapılması gereken, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Özellikle kas iskelet sistemini ilgilendiren yaralanmalara çok açık bir spor dalı. Bu yaralanmalar en sık ayak bileği, kalça, diz, el ve el bileğiyle oluşmaktır. Bunların içerisinde kırık, burkulmalar özellikle bağ yaralanmaları önem arz etmektedir. Bağ yaralanmaları içerisinde en sık dizde ön çapraz bağın kopması, ayak bileğinde kırıklar, el ve el bileğinde kırıklar göze çarpar" ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİĞİ SAĞLANMIŞ MERKEZLERDE YAPILDIĞI TAKDİRDE, RİSK OLARAK BİR FARKI YOKTUR'

Kış sporlarında meydana gelen yaralanmaların önlenmesi için yapılması gereken, spor esnasında uygulamalar olduğu gibi ekipman desteğinin de önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gürbüz, "Uygun ekipmanın uygun şartlarda güvenliği sağlanmış merkezlerde yapıldığı takdirde bu sporun diğer sporlardan risk olarak bir farkı yoktur. Ekipmanlara dikkat edilmesi gerekiyor.

Kış sporlarında farklı ekipmanlarla kış sporların farklı tipleri yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse kayakta kişinin boyuna uygun uzunlukta kayağının olması önemlidir. Aynı şey snowboard da da geçerlidir. Onun dışında son 5 yılda kış sporları çok fazla çeşitlenmiş ve dallanmıştır. Bunların içerisinde Kayseri'de yakın zamanda yapılan kış ragbisi gelmektedir.

Kırıkların veya bağ yaralanmalarının olduğu durumlarda güvenli merkezlerde 7/24 sağlık hizmeti verilmektedir. İlgili sağlık personelleri ilk yardımı gerçekleştirdikten sonra uygun ekipmanların ve uygun cerrahi bilgiye sahip cerrahların bulunduğu merkezlerde spor yaralanmaları sonrasında gerek cerrahi gerekse cerrahi dışı tedaviler yapılmalıdır" diye konuştu.