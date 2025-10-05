Uygulamanın amacı, özellikle karanlıkta veya keskin virajlı yollarda karşıdan gelen araçların uzun farları nedeniyle oluşan kazaları önlemek. Kısık göz sembolü, yazılı uyarılardan daha hızlı ve kolay algılanabildiği için sürücüler arasında farkındalık yaratıyor.

Amerikalı mühendisler, bu yöntemin sürücüler tarafından anında fark edildiğini ve refleks olarak kısa fara geçişin hızlandığını belirtiyor. Uzmanlara göre, tabelanın sade ama güçlü sembol dili, dikkat dağınıklığının yüksek olduğu sürüş koşullarında yazılı uyarılardan çok daha etkili.

KAZALARDA BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Ulaştırma danışmanları, bu tabelanın özellikle uzun far kullanımının tehlike oluşturduğu bölgelerde zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savunuyor. “Gözler” tabelasının bulunduğu alanlarda uzun farların kör edici etkisi azaldığı için kazalarda belirgin düşüş yaşandığı bildiriliyor.

AVRUPA'DA GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

Avrupa ülkelerinde de benzer işaretlerin tünel girişleri, geçitler ve dar yolların önüne yerleştirildiği görülüyor. Bu tabelalar genellikle giriş, iç kısım ve çıkışta olmak üzere üç noktada tekrarlanıyor.

Kısa farlar, yaklaşık 40 metrelik alanı aydınlatarak hem sürücünün önünü görmesini hem de karşı yönden gelenlerin rahatsız olmamasını sağlıyor. Bu sayede hem görüş mesafesi korunuyor hem de olası çarpışmaların önüne geçiliyor.

Uzmanlar, bu tabelanın görünüşte esprili dursa da aslında hayati bir uyarı taşıdığını vurguluyor. Göz figürü, “gör ve görün” prensibini sürücülere hatırlatarak güvenli sürüş alışkanlıklarını destekliyor.