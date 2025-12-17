Kış beslenmesinde A, C ve E vitaminleri ile omega-3 yağ asitlerinden zengin gıdalar ön plana çıkıyor. Mevsim sebze ve meyvelerinin yanı sıra dengeli protein alımı, bağışıklığın güçlü kalmasına katkı sağlıyor. Yağlı, kızartılmış ve aşırı işlenmiş gıdaların sınırlandırılması, haşlama veya buharda pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor.

OMEGA-3 KAYNAKLARI BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR

Kış aylarında omega-3 içeren besinlerin düzenli tüketilmesi, iltihabın azalmasına ve bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasına yardımcı oluyor. Somon, uskumru, ton balığı, alabalık ve morina gibi deniz balıkları bu açıdan önemli bir kaynak olarak gösteriliyor. Sardalya ve hamsi ise hem erişilebilir hem de bağışıklığı destekleyen alternatifler arasında yer alıyor.

SEBZELER KIŞ SOFRALARININ TEMELİ OLMALI

Kabak, havuç, pancar, lahana ve kök sebzeler; A ve C vitamini, beta-karoten ve mineral içerikleriyle bağışıklık sistemini destekliyor. Uzmanlar, mevsiminde yetişen sebzelerin sera ürünlerine kıyasla daha yüksek besin değerine sahip olduğunu vurguluyor. Yazdan dondurularak saklanan sebzelerin de kış aylarında iyi bir alternatif olduğu belirtiliyor.

Sarımsak ve soğan ise içerdiği doğal bileşenler sayesinde bakteri ve virüslere karşı koruyucu etki sağlıyor. Düzenli tüketimin, mukozal bariyeri güçlendirdiği ve enfeksiyon riskini azalttığı ifade ediliyor.

TURUNÇGİLLER VE MEYVELER ÖNEMLİ BİR DESTEK

Limon, portakal, mandalina, greyfurt, kivi, nar ve hurma gibi meyveler; C vitamini ve antioksidan içerikleriyle kış aylarında bağışıklığı destekliyor. Bu meyvelerin iltihabı azaltmaya ve vücudu oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Özellikle C vitamini, bağışıklık hücrelerinin etkinliğini artıran temel unsurlar arasında gösteriliyor.

KURUYEMİŞ VE YEŞİLLİKLER İHMAL EDİLMEMELİ

Ceviz, badem, fındık ve kaju gibi kuruyemişler; E vitamini, çinko ve selenyum içerikleriyle bağışıklık sistemine katkı sağlıyor. Günlük ölçülü tüketimin, kış aylarında mikro besin eksikliklerinin önüne geçebileceği belirtiliyor.

Ispanak, roka, marul, maydanoz ve dereotu gibi yeşil yapraklı sebzeler ise vitamin ve antioksidan yönünden zengin içerikleriyle enfeksiyonlara karşı koruyucu etki sunuyor. Taze ürünlerin sınırlı olduğu dönemlerde dondurulmuş yeşilliklerin de değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI DA BAĞIŞIKLIĞI ETKİLİYOR

Uzmanlara göre bağışıklık savunmasının büyük bölümü bağırsak sağlığıyla doğrudan ilişkili. Lif ve polifenol açısından zengin meyvelerin tüketilmesi, bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor.