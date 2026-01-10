Edwards’ın favorisi olan "Stella" cinsi kiraz ağacı, küçük boyuna rağmen sunduğu devasa hasatla ön plana çıkıyor. Kendi blogunda ve sosyal medya paylaşımlarında bu ağaç türünü tavsiye eden Edwards, Stella kirazının özellikle "kompakt" yapısına vurgu yapıyor. Aşılanmış bir anaç üzerine geliştirilen bu ağaç, tamamen büyüdüğünde bile sadece 2,5 metre civarında kalıyor. Bu özelliği sayesinde meyveleri toplamak için merdivene ihtiyaç duyulmuyor ve kuşlara karşı ağ germek çok daha pratik hale geliyor.

BU AĞACIN FAYDALARI

Yüksek Verimlilik: Ağaç tam olarak yerleştiğinde, her yıl ortalama 5 kilogram tatlı kiraz verebiliyor.

Kendi Kendine Döllenme: Tek bir ağaç dikmek meyve almak için yeterli; yanına başka bir tozlayıcı ağaç dikme zorunluluğu bulunmuyor.

Kışa Dayanıklılık: Dış mekan koşullarına tamamen uyumlu olan Stella, seraya ihtiyaç duymadan yıl boyu bahçede kalabiliyor.

HEM EKONOMİK HEM DİKİMİ KOLAY

Bex Edwards, bu ağacı "çıplak köklü" olarak satın almanın hem maliyeti düşürdüğünü hem de dikim sürecini kolaylaştırdığını belirtiyor. Ekim ayı ile Nisan başı arasındaki dönemin dikim için en uygun zaman olduğunu ifade eden uzman, izlenmesi gereken basit adımı şöyle özetliyor:

"Ekstra saksı veya toprak masrafına gerek yok. Tek yapmanız gereken, çıplak kökleri dikmeden önce bir gece boyunca suda bekletmek ve ardından doğrudan toprağa yerleştirmek."

İPUÇLARI VE YER SEÇİMİ

Ağacın boyunun saksıda olsa dahi kök yapısı nedeniyle sınırlı kalacağını belirten Edwards, ilkbaharda beyaz çiçeklerle süslenen ağacın yaz aylarında muazzam bir lezzet şöleni sunduğunu söylüyor.

Kusursuz bir hasat için dikkat edilmesi gerekenler:

Güneş: Şekerli meyveler için en önemli detay güneş ışığı. Bundan dolayı tam güneş alan noktalar seçilmeli.

Toprak yapısı: Diğer önemli detay ise toprak yapısı. Su birikintisi yapmayan ancak tamamen kurumayan, besin değeri yüksek topraklar idealdir.

Kuş Koruması: Kompakt boyu sayesinde, hasat zamanı meyve kafesi veya ağ kullanımı ihmal edilmemelidir.