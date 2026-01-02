Kış aylarının gelmesiyle birlikte evimizde daha sık görmeye başladığımız örümcekler, çoğu insan için korku ve tiksinti kaynağı olsa da, bilim dünyası tam tersini söyledi. Uzmanlar, özellikle bu kış evinizdeki örümceklere dokunmamanız gerektiği konusunda kritik bir çağrıda bulundu.

İŞTE BU YÜZDEN KIŞIN DAHA ÇOK GÖRÜLÜYORLAR

Sıcaklıklar düştüğünde örümceklerin "evleri istila ettiği" düşünülse de, aslında onlar zaten evlerin bodrumlarında, çatılarında veya kuytu köşelerinde yaşıyorlar. Kış ayları örümceklerin üreme dönemi olduğu için, erkek örümcekler eş bulmak amacıyla gizlendikleri yerlerden çıkıyor ve salonunuzun ortasında aniden belirebiliyorlar.

İlaçlama ekibinin aktardığı bilgiye öre bir örümcek yılda yaklaşık bir ton böcek yakalayabiliyor. Evinizdeki örümcekler; sinekleri, sivrisinekleri, hamam böceklerini, bitleri ve güveleri avlayarak doğal bir dezenfektan görevi görüyorlar. Onları öldürdüğünüzde, evinizi hastalıklara davetiye çıkaran bu zararlı böceklere karşı savunmasız bırakmış oluyorsunuz.

SAĞLIĞINIZ İÇİN DE ÖNEMLİ

Örümcekleri öldürmek, evdeki böcek popülasyonunun artmasına neden oluyor. Bu durum genellikle daha fazla kimyasal böcek ilacı kullanılmasına yol açıyor, bu da ev içi hava kalitesini bozarak sağlığınızı tehdit ediyor. Oysa örümcekler, hiçbir kimyasala gerek duymadan evinizi bu zararlılardan temizliyor.

ÖLDÜRMEYİN, EVDEN UZAKLAŞTIRIN

Uzmanlar, örümcek korkusu (araknofobi) olanlara şu tavsiyeyi veriyor: "Onları öldürmek yerine bir bardak ve kağıt yardımıyla nazikçe yakalayıp balkon, bahçe veya binanın daha az kullanılan bir köşesine bırakın." Ancak kışın dışarı bırakmak onların ölmesine neden olabileceği için, garaj veya kiler gibi kapalı ama uzak alanlar en iyi seçenek.

ÖRÜMCEKLERİ EVDEN UZAK TUTMANIN YOLLARI

Eğer örümceklerin evinizde hiç barınmamasını istiyorsanız, onları öldürmek yerine doğal yöntemlerle uzaklaştırabilirsiniz:

- Beyaz Sirke: Pencere kenarlarına sıkılan sirkeli su, kokusuyla örümcekleri uzak tutar.

- Nane Yağı: Örümcekler nane, lavanta ve okaliptüs kokusundan nefret eder.

- Kestane: Pencere önlerine konulan kestanelerin de örümcekleri uzaklaştırdığına inanılmaktadır.