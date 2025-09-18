Sıcak havaların sona ermesiyle beraber vatandaşlar, kış aylarına girmeden yapılacaklar listesine kombi bakımını ekledi. Uzmanlar, kombilerin yılda en az 1 kere, güvenilir yetkili servisler tarafından bakımının yapılması gerektiğini belirtiyor. Zamanında yapılan kombi bakımıyla beraber hem yaşanabilecek arızaların önüne geçiliyor hem de hanelerin fatura yükünün artması engelleniyor.



VERİMLİLİK ARTIYOR



Yaz aylarında sıcak su kullanımı haricinde kapalı kalan kombilerin bakımının içinde bulunduğumuz sonbahar mevsimi içerisinde yapılması gerektiği belirtiliyor. Kombi bakımı için ideal zamanın, cihazı rutin şekilde kullanmaya başlamadan 2 ile 3 hafta öncesi olduğu belirtiliyor. Kombide biriken kir, toz ve kirecin zamanla yanma verimliliğini düşürdüğünü belirten uzmanlar, bu durumun enerji tüketimini ve ödenecek doğalgaz faturasını arttırdığı bilgisini veriyor.



ÖMRÜ UZUYOR



Ayrıca düzenli bakımı yapılmayan kombilerin hem performansı düşüyor hem de soğuk kış aylarının ortasında arıza yapma riski ortaya çıkıyor. Bu nedenle düzenli kontrol edilen kombinin, daha güvenli, daha verimli ve daha uzun ömürlü çalışmasıyla soğuk havalarda vatandaşlar hayatını rahat bir şekilde sürdürebiliyor. Her yıl yapılan düzenli kombi bakımının yanı sıra 5 yılda bir ısıtma sisteminin temizliğinin yapılması gerektiği kaydediliyor. (